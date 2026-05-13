У закритому режимі. Єрмак прибув у суд, де продовжать розгляд обрання запобіжного заходу

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) продовжить розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у середу, 13 травня, о 12:00. Про це сказано у повідомленні ВАКС.

Оновлено о 12:05. Андрій Єрмак прибув в суд, де продовжується розгляд клопотання про запобіжний захід. Засідання розпочнеться у закритому форматі, оскільки прокуратура та сторона захисту хочуть надати докази, які можуть містити державну таємницю, повідомляє кореспондент NV.

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Фото: Сергій Окунєв / NV

ВАКС повідомляє, що початок засідання буде проводитися у закритому режимі за клопотанням сторони обвинувачення. Після закінчення цієї частини слідчий суддя ВАКС оголосить технічну перерву, під час якої представники медіа зможуть зайняти місця у залі суду.

Справа Андрія Єрмака: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія.

Ймовірні дії Єрмака кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

12 травня розпочалося судове засідання щодо обрання Єрмаку запобіжного заходу. Правоохоронці просять тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн. Увечері 12 травня суддя оголосив перерву у засіданні до 13 травня. Сторона захисту заявляла, що не мала часу на ознайомлення з 16 томами у справі.