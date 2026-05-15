Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та його оточення наразі намагаються зібрати 140 млн грн «легальних грошей» для внесення застави, яку суд визначив 14 травня, заявив в інтерв’ю Radio NV редактор проєкту Наші гроші Юрій Ніколов у п’ятницю, 15 травня.

Він вважає, що Єрмак «не зміг спрогнозувати власне майбутнє» — підозру та свій арешт. Тому, як стверджує Ніколов, наразі оточення екскерівника ОП терміново шукає гроші для внесення застави.

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«І зараз у свинячий голос бігають по всьому Києву — пропонують 3 до 1 за внесення легального кешу», — каже Ніколов.

Він називає Єрмака «поганим стратегом», попри що він був причетним до керівництва державою шість років.

«Він не спрогнозував такого розвитку подій (арешту — ред.). Він ставився до цього, як до несерйозної траєкторії. Якби готувався до такого розвитку подій, приготував би кількох друзів, які б миттєво внесли легальні кошти на заставу», — вважає Ніколов.

Раніше 15 травня нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що Єрмак може залишитися у СІЗО на вихідні, оскільки необхідної для внесення застави суми ще немає.

Увечері 14 травня за Єрмака внесли трохи більше ніж 14 млн грн застави. Сьогодні стало відомо, що ще 30 млн грн вніс колишній тренер збірної з футболу України Сергій Ребров.

Справа Андрія Єрмака — головне

11 травня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія.

Інфографіка: NV

Йому інкримінували порушення ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом).

Єрмак заперечує звинувачення та заявляє, що не має будинку у кооперативі Династія. Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Його взяли під варту в залі суду. Ексголова ОП заявив, що «не має таких грошей», але намагатиметься зібрати суму.