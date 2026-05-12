Єрмак заявив, що оголошення йому підозри повʼязане з «публічним тиском» на правоохоронців

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що підозра у причетності до угруповання, яке займалося відмиванням незаконно отриманих коштів, є наслідком “публічного тиску на правоохоронців”.

Про це Єрмак повідомив у відповіді на письмовий запит LB щодо слідчих дій, які відбулися напередодні.

Екскерівник ОП стверджує, що це робиться для того, щоб домогтися ухвалення щодо нього певних процесуальних рішень.

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«Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення», — заявив Єрмак.

За його словами, «слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу».

«Нічого не змінилося зараз, як і після 28 листопада минулого року (коли у Андрія Єрмака вперше провели обшуки — ред.), коли я так само реагував на всі процесуальні дії та запити», — сказав експосадовець.

Підозра Єрмаку та ще шістьом фігурантам — що відомо

Видання Українська правда повідомило, що НАБУ і САП 11 травня проводять слідчі дії з Андрієм Єрмаком.

Згодом антикорупційні органи заявили, що оголосили підозру колишньому керівнику ОП через справу про легалізацію 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в Козині.

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам проєкту Схеми заперечував, що має будинок у кооперативі Династія — і стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль».

Пізніше радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин під час бесіди з журналістами заявив, що у цій справі «поки що рано давати оцінки».

«Цей контекст уже давно існує в ЗМІ і широко висвітлюється, то ж чому тут дивуватися. Як бачимо, процесуальні дії ще тривають, тому поки рано давати оцінки», — заявив Литвин.

12 травня в НАБУ заявили, що повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, викритої на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах, зокрема, на елітному будівництві під Києвом.

Йдеться про:

колишнього віцепрем'єр-міністра України;

бізнесмена ( одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас);

одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас); інших осіб.

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У НАБУ не називають прізвища підозрюваних, проте з повідомлення Бюро випливає, що, ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова та Тимура Міндіча.