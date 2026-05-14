Єрмак заявив, що не має 140 млн грн на заставу та оскаржуватиме рішення суду про арешт

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак , якому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтеративною застави 140 млн грн, заявив, що його адвокати оскаржуватимуть рішення Вищого антикорупційного суду. Про це він сказав після засідання ВАКС у четвер, 14 травня, свідчить трансляція Суспільного .

За словами Єрмака, у нього «немає таких грошей» на заставу, але є «багато знайомих і друзів», які можуть допомогти зібрати суму.

Єрмак також вчергове заперечив обвинувачення правоохоронців у відмиванні коштів на будівництві елітних котеджів Династія під Києвом.

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«Я заперечую будь-які обвинувачення… Я буду продовжувати боротися, я залишаюся в Україні», — сказав він.

Колишній чиновник вважає, що процес «відбувався під тиском», що тривав кілька місяців. Він додав, що «морально готовий» до арешту.

«Як сказав адвокат на початку процесу, це дуже показовий процес… Я людина, яка шість років попрацювала чесно 24/7 на свою країну, я ні про що не шкодую. Я гордий, що я це робив», — прокоментував Єрмак.

14 травня ВАКС за результатами двох днів розгляду клопотання сторони обвинувачення оголосив запобіжний захід Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою з заставою 140 млн грн. Прокурори просили заставу у 180 млн грн.

Справа Андрія Єрмака: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія.

Ймовірні дії Єрмака кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом). Йому загрожує ув’язнення терміном від 8 до 12 років.

Сам Єрмак заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

12 травня розпочалося судове засідання щодо обрання Єрмаку запобіжного заходу, 13 травня засідання продовжили частково у закритому режимі.