Заставу за Єрмака можуть внести вже сьогодні — нардеп Железняк

Заставу в 140 млн грн за ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака можуть внести вже сьогодні. Нардеп Ярослав Железняк від партії Голос у своєму Telegram-каналі повідомив , що кошти надійдуть від представників юридичних кіл.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач зазначає, що джерела в політичних колах розповіли: вчора, 13 травня, активний пошук того, хто внесе заставу за Єрмака, вже тривав.

Серед можливих платників називають працівників юридичної компанії Asters або саму фірму, а також друзів ексголови ОП. Asters — одна з найбільших українських юридичних фірм із офісами в Києві, Вашингтоні, Брюсселі та Лондоні, яка працює з 1995 року. Прямого публічного зв’язку між компанією та Єрмаком у відкритих джерелах немає.

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Зазначається, що йдеться про юристку та адвокатку Розу Тапанову, яка обіймає посаду генеральної директорки Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Вона також є членом наглядових рад Ощадбанку та Укрнафти.

Справа Андрія Єрмака — що відомо

14 травня ВАКС обрав колишньому голові Офісу президента запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

У разі внесення застави він зобов’язаний носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та не виїжджати за межі Києва без дозволу суду.

Після засідання Єрмак заявив, що не має 140 млн грн, але розраховує зібрати суму за допомогою знайомих і друзів. Адвокати оскаржуватимуть рішення суду.

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру Єрмаку — антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн через кооператив Династія. Йому загрожує від 8 до 12 років ув’язнення.