Заставу за Єрмака можуть внести вже сьогодні — нардеп Железняк

14 травня, 11:10
Пошук людей, готових оплатити заставу, тривав ще до арешту (Фото: Сергій Окунєв / NV)

Пошук людей, готових оплатити заставу, тривав ще до арешту (Фото: Сергій Окунєв / NV)

Заставу в 140 млн грн за ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака можуть внести вже сьогодні. Нардеп Ярослав Железняк від партії Голос у своєму Telegram-каналі повідомив, що кошти надійдуть від представників юридичних кіл.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач зазначає, що джерела в політичних колах розповіли: вчора, 13 травня, активний пошук того, хто внесе заставу за Єрмака, вже тривав.

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Серед можливих платників називають працівників юридичної компанії Asters або саму фірму, а також друзів ексголови ОП. Asters — одна з найбільших українських юридичних фірм із офісами в Києві, Вашингтоні, Брюсселі та Лондоні, яка працює з 1995 року. Прямого публічного зв’язку між компанією та Єрмаком у відкритих джерелах немає.

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Зазначається, що йдеться про юристку та адвокатку Розу Тапанову, яка обіймає посаду генеральної директорки Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Вона також є членом наглядових рад Ощадбанку та Укрнафти.

Справа Андрія Єрмака — що відомо

14 травня ВАКС обрав колишньому голові Офісу президента запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

У разі внесення застави він зобов’язаний носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та не виїжджати за межі Києва без дозволу суду.

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Після засідання Єрмак заявив, що не має 140 млн грн, але розраховує зібрати суму за допомогою знайомих і друзів. Адвокати оскаржуватимуть рішення суду.

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру Єрмаку — антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн через кооператив Династія. Йому загрожує від 8 до 12 років ув’язнення.

Теги:   Андрій Єрмак Застава Корупція ВАКС

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