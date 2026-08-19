Національне антикорупційне бюро України, ймовірно, готує другу підозру для колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака . Про це повідомило видання ZN.UA із посиланням на джерела.

«З цікавого, звичайно ж, ексголова ОП Андрій Єрмак і його друга підозра. За інформацією наших джерел, розслідування в активній фазі. Чи стосується воно кооперативу Династія? Не факт. Судячи з крихт публічної інформації та тверджень джерел, НАБУ працює по Єрмаку не тільки у справі Династії», — йдеться у статті журналістки Інни Ведернікової.

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Як зазначає видання, цього разу йдеться не про відмивання коштів, а про незаконне збагачення. За інформацією джерел ZN.UA, основний акцент розслідування — на експертизах предметів, вилучених під час обшуку в одній із квартир бізнесмена Тимура Міндіча.

«Досліджуються залишені на них біологічні сліди, зокрема ДНК. Наразі одні запитання без відповідей», — зазначає журналістка.

19 серпня у НАБУ і САП повідомили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, до якої можуть бути причетні чинний та колишній нардепи, чиновники Офісу президента та інші особи. Як пише УП, слідчі дії проводять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої та народного депутата Вадима Столара.

Справа Андрія Єрмака — що відомо

11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку — антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на «елітному будівництві» під Києвом (кооператив Династія), і назвали Єрмака одним із можливих учасників групи.

14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн, і підозрюваного одразу взяли під варту в залі суду. Через кілька днів, 18 травня, суд підтвердив, що за нього внесли всю заставу — Єрмак вийшов із СІЗО, але був зобов’язаний здати паспорти, не залишати Київ та носити електронний браслет.

16 липня Українська правда із посиланням на джерела повідомила, що Єрмак відвідав пункт управління головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в одній із прифронтових областей — за даними видання, візит відбувся невдовзі після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Того ж місяця адвокат Єрмака подав до НАБУ клопотання про дозвіл на виїзд за межі Києва для надання правової допомоги військовим.