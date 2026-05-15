Наступні два дні, 16 та 17 травня, колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак може провести у слідчому ізоляторі, повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, необхідної для внесення застави суми ще немає.

«Гроші на заставу Єрмаку досі збирають. Задача поставлена сьогодні до 17:00 внести, інакше він ще і вихідні проведе у СІЗО», — зазначив Железняк у своєму дописі у Telegram.

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Нардеп додав, що гроші «будуть вносити далі через фізичних осіб з юрринку».

14 травня Железняк вказував, що із заставою за Єрмака існує проблема, але не через гроші.

«З заставою на Єрмака є проблема. Є навіть гроші на неї, але виявилось, що багато людей які мали б внести їх від себе як заставу… Відмовляються. Через очевидну токсичність персонажу», — повідомляв Железняк.

Раніше 15 травня керівник команди розслідувань Української правди (УП) Михайло Ткач, а також журналісти проєкту Радіо Свобода Схеми повідомили, що колишній тренер збірної з футболу Сергій Ребров вніс для застави для Єрмака 30 мільйонів гривень.

Справа Андрія Єрмака — головне

11 травня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Інфографіка: NV

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

14 травня ВАКС обрав колишньому голові Офісу президента запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

Станом на вечір 14 травня за колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака було внесено 14 501 410,68 гривень застави із визначених судом 140 мільйонів.

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Журналіст-розслідувач Михайло Ткач з посиланням на джерела в політичних колах зазначив, що «Банкова включила для вирішення цього питання весь адмінресурс», але «мало хто хоче підставлятися».

Пізніше він повідомив, що Єрмак залишається в СІЗО, адже зібрати і внести за нього заставу не встигли.