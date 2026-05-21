«Фізично не мав можливості». Єрмак пояснив, чому не вносив кошти на власну заставу

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не зміг внести кошти на власну заставу, бо одразу після засідання поїхав до СІЗО.

Про це він сказав у четвер, 21 травня, під час засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС), повідомляє hromadske.

«Я був готовий внести до 10 млн, але не мав фізично такої можливості, оскільки одразу після засідання поїхав до СІЗО», — зазначив він.

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21 травня Андрій Єрмак прибув до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, де розглядають апеляцію на обраний йому запобіжний захід.

Справа Андрія Єрмака — що відомо

11 травня Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Зокрема його підозрюють у причетності до групи, що могла легалізувати 460 млн грн на будівництві в київському передмісті Козин (йдеться про кооператив Династія). Ймовірні дії Єрмака кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів).

Інфографіка: NV

Сам Андрій Єрмак заперечував звинувачення та заявляв, що не має будинку у кооперативі Династія.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав Єрмаку запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Його взяли під варту у залі суду. Ексочільник ОП заявив, що «не має таких грошей», але має «багато друзів», які можуть допомогти зі збором коштів.

Увечері 15 травня адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, що необхідну суму застави вже зібрали, але внести її одразу не змогли через те, що не працювали банки.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави у 140 млн грн. Як повідомили NV у Вищому антикорупційному суді, заставу за Андрія Єрмака внесли близько 300 фізичних та юридичних осіб, причому чимало з них «не є публічними».

Після виходу з СІЗО Андрій Єрмак заявив, що продовжує наполягати на своїй невинуватості.