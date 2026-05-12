«Династія» Єрмака. Вражаючі цитати та деталі з розслідування НАБУ по ексочільнику ОП та елітному кооперативу друзів президента

Як люди, що нещодавно входили в найближче оточення Володимира Зеленського, будували собі котеджі в Козині, – NV відібрав показові моменти з оприлюднених НАБУ матеріалів справи, по якій отримав підозру Андрій Єрмак.

Вчора ввечері НАБУ та САП повідомили про підозру людині, яка ще нещодавно виглядала недоторканою — екскерівникові Офісу президента Андрію Єрмаку. Детективи вважають, що той входив у групу, причетну до легалізації 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в елітному київському передмісті Козин.

Реклама

А вже сьогодні НАБУ і САП зробили аналогічний крок стосовно ще шістьох учасників цієї ж групи, серед яких опинився «колишній віцепрем'єр» (ймовірно, Олексій Чернишов) та «бізнесмен, один з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас» — схоже, це Тимур Міндіч, друг президента Володимира Зеленського та співвласник Студії Квартал 95.

За даними НАБУ і САП, протягом 2021−2025 років майбутні власники резиденцій у Козині та інші особи відмили майже $9 млн, які були використані для будівництва п’яти будинків Династії. Йдеться про надходження із різних джерел, включно з корупційними схемами в Енергоатомі. Слідство встановило, що групу очолювала людина, яка на таємних записах, зроблених детективами, фігурує як «Карлсон». Із контексту можна зробити висновок, що це Міндіч.