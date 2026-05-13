«Зіштовхнувся з тиском з його боку». Червінський заявив, що хоче бути свідком обвинувачення у справі Єрмака

Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що хоче бути свідком обвинувачення у справі щодо екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це він сказав у коментарі виданню Цензор.нет .

«Я хочу підтримати сторону обвинувачення, яка намагається отримати для Єрмака, щоб він не міг впливати на свідків, підтвердити той факт, що він дійсно призначає людей на посади, має вплив на призначення. І через цих людей він може впливати на свідків, на слідство та на інші органи. Тому я хочу бути свідком, тому що зіштовхнувся з тиском з його боку», — сказав Червінський.

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Він заявив, що вже подав клопотання щодо цього до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та до Вищого антикорупційного суду.

Перепалка між Червінським та Єрмаком — що відомо

12 травня Червінський та Єрмак влаштували перепалку під час перерви у засіданні ВАКС, де колишньому керівнику Офісу президента обирали запобіжний захід.

У залі суду був присутній Червінський, і Єрмак звернувся до нього.

«Давно не бачив вас, пане Романе, востаннє бачив у 2019 році, коли мій брат (Денис Єрмак — ред.) представляв вас як свого побратима, яструба», — сказав колишній керівник ОП.

Червінський відповів, що потім Денис Єрмак «попросив $20 тис. за зустріч».

«Я пам’ятаю, а потім Дмитро Штанько, який записав вашого брата, який збирав за кожну зустріч з вами по $10 тис., виявився на фронті і загинув через вас. Тому я тут сьогодні. Сподіваюсь, що це так просто не минеться для вас, і для тих, хто здавав країну з самого початку», — заявив розвідник.

Єрмак сказав, що це «не відповідає дійсності».

У коментарі виданню hromadske Червінський заявив, що вважає колишнього керівника ОП причетним до двох кримінальних справ щодо себе.

Справа Андрія Єрмака: головне

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

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Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

Керівники НАБУ і САП на брифінгу повідомили, що прокуратура проситиме Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн.

12 травня розпочалося судове засідання, де ВАКС розглядав клопотання про обрання Єрмаку запобіжного заходу у вигляді арешту. На засідання колишній керівник ОП приніс дві великі коробки з документами.

Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Єрмаку о 12:00 13 травня.