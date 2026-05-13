«Зіштовхнувся з тиском з його боку». Червінський заявив, що хоче бути свідком обвинувачення у справі Єрмака
Роман Червінський у будівлі ВАКС, 12 травня 2026 року (Фото: Вікторія Коломієць / hromadske)
Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що хоче бути свідком обвинувачення у справі щодо екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це він сказав у коментарі виданню Цензор.нет.
«Я хочу підтримати сторону обвинувачення, яка намагається отримати для Єрмака, щоб він не міг впливати на свідків, підтвердити той факт, що він дійсно призначає людей на посади, має вплив на призначення. І через цих людей він може впливати на свідків, на слідство та на інші органи. Тому я хочу бути свідком, тому що зіштовхнувся з тиском з його боку», — сказав Червінський.
Він заявив, що вже подав клопотання щодо цього до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та до Вищого антикорупційного суду.
Перепалка між Червінським та Єрмаком — що відомо
12 травня Червінський та Єрмак влаштували перепалку під час перерви у засіданні ВАКС, де колишньому керівнику Офісу президента обирали запобіжний захід.
У залі суду був присутній Червінський, і Єрмак звернувся до нього.
«Давно не бачив вас, пане Романе, востаннє бачив у 2019 році, коли мій брат (Денис Єрмак — ред.) представляв вас як свого побратима, яструба», — сказав колишній керівник ОП.
Червінський відповів, що потім Денис Єрмак «попросив $20 тис. за зустріч».
«Я пам’ятаю, а потім Дмитро Штанько, який записав вашого брата, який збирав за кожну зустріч з вами по $10 тис., виявився на фронті і загинув через вас. Тому я тут сьогодні. Сподіваюсь, що це так просто не минеться для вас, і для тих, хто здавав країну з самого початку», — заявив розвідник.
Єрмак сказав, що це «не відповідає дійсності».
У коментарі виданню hromadske Червінський заявив, що вважає колишнього керівника ОП причетним до двох кримінальних справ щодо себе.
Справа Андрія Єрмака: головне
11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.
Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).
Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».
Керівники НАБУ і САП на брифінгу повідомили, що прокуратура проситиме Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн.
12 травня розпочалося судове засідання, де ВАКС розглядав клопотання про обрання Єрмаку запобіжного заходу у вигляді арешту. На засідання колишній керівник ОП приніс дві великі коробки з документами.
Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Єрмаку о 12:00 13 травня.