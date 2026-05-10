«Піхота втомилась». Аліна Михайлова, очільниця медслужби Вовків Да Вінчі, про стан бійців на «нулі», лікарів на фронті, хейт і донати

Аліна Михайлова розповіла NV, як без медичної освіти вона роками рятує штурмовиків батальйону Вовки Да Вінчі, за що не любить деяких професійних військових лікарів, що сталось у Голосі та чи є вона людиною Коломойського або Олеся Довгого.

За освітою 31-річна Аліна Михайлова мала б займатися політикою. Проте вже 10 років поспіль справа її життя — фронтова медицина. Хоча, як вона визнала в розмові з NV, дитиною «крові та медичних інструментів боялася до нестями».

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Медицина в житті «кімнатної дівчинки» починалася як волонтерство за часів Революції гідності. Уже в 2016 році Михайлова стала парамедиком Госпітальєрів, а потім створила окрему медслужбу.

Хоча політиці знайшлося трохи місця — у жовтні 2020-го її обрали депутаткою Київради від партії Голос.

З початком повномасштабного вторгнення Михайлова повернулася на фронт і мобілізувалась до ЗСУ. Зараз офіцерка керує медслужбою Ульф 108-го окремого штурмового батальйону Вовки Да Вінчі. Цей батальйон заснував її партнер Дмитро Да Вінчі Коцюбайло, який загинув у березні 2023 року в боях за Бахмут.

Михайлова завжди була публічною особою, тому часто стикається з хейтом. Востаннє хвиля «народного обурення» пронеслася над її головою торік, коли вона придбала Mercedes GLA 200 за $60 тис. Михайловій довелося публічно пояснювати, за який кошт вона це зробила.

Але більшість часу вона завжди присвячує війні. Ось і зараз Михайлова та її Ульф кочують з одного населеного пункту на Донбасі до іншого.

І все ж офіцерка знайшла час поговорити з NV про компетенцію лікарів на війні, політику, тату, особисті переживання та вміння говорити «ні».