TikTok обмежив доступ до каналу Арестовича в Україні — ЦПД

25 травня, 18:54
Олексій Арестович (Фото: Кадр із відео PBD Podсast/YouTube)

Олексій Арестович (Фото: Кадр із відео PBD Podсast/YouTube)

Колишній радник Офісу президента, а нині підсанкційний блогер Олексій Арестович втратив доступ уже до третьої великої платформи в Україні — після двох блокувань на YouTube тепер його канал обмежив TikTok.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

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Сам Арестович у своєму Telegram-каналі заперечив причетність до заблокованого акаунту — заявив, що не має TikTok і що канал «прямо зараз працює».

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Утім, на цьому акаунті регулярно з’являлися коментарі блогера, про що свідчать архіви мережі.

Відео, що були опубліковані на каналі в TikTok (Фото: Скриншот)
Відео, що були опубліковані на каналі в TikTok / Фото: Скриншот

На час написання матеріалу канал дійсно недоступний в Україні.

Ймовірний акаунт Олексія Арестовича в TikTok (Фото: Скриншот)
Ймовірний акаунт Олексія Арестовича в TikTok / Фото: Скриншот

Олексій Арестович — що відомо про ексрадника ОП

Олексій Арестович — колишній радник Офісу президента, звільнений у січні 2023 року після скандальних висловлювань про російську ракету, що зруйнувала багатоповерхівку в Дніпрі. Відтоді він активно критикує чинну владу та робить заяви, що перегукуються з російською пропагандою.

Обставини його виїзду з України залишаються нез’ясованими. У січні 2024 року Арестович заявив в інтерв'ю, що живе в Нью-Йорку, але як саме йому вдалося виїхати під час повномасштабної війни, не пояснив. NGL.media повідомляло, що у вересні 2023 року Арестович виїхав завдяки листу від ГУР. ГУР це заперечило, а Державна прикордонна служба не підтвердила інформацію.

РНБО запровадила санкції проти Арестовича 1 травня 2025 року. У травні YouTube заблокував його основний канал — після цього він створив новий, який у червні також заблокували.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Олексій Арестович ЦПД TikTok Санкції

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