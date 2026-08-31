Артем Романюков став в. о. керівника Агенції оборонних закупівель

31 серпня, 19:42
Замість Жумаділова АОЗ очолив посадовець Міноборони Романюков (Фото: Артем Романюков/Facebook)

Замість Жумаділова АОЗ очолив посадовець Міноборони Романюков (Фото: Артем Романюков/Facebook)

Арсен Жумаділов за згодою сторін завершив роботу на посаді директора Агенції оборонних закупівель (АОЗ) 31 серпня.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

«Протягом трьох років під його керівництвом АОЗ забезпечував потреби Сил оборони. Вдячні Арсену Жумаділову за роботу», — йдеться в повідомленні відомства.

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У Міноборони додали, що рішення щодо призначення нового керівника агенції ухвалять у найкоротші терміни, назвавши стале забезпечення Сил оборони одним із найбільших своїх пріоритетів.

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Наглядова рада АОЗ одноголосно ухвалила рішення призначити Артема Романюкова, директора з розвитку агенції, тимчасово виконувати обов’язки керівника на період конкурсного відбору. Рішення ухвалили після погодження кандидатури Міністерством оборони відповідно до статуту АОЗ.

Романюков має значний досвід у сфері оборонних закупівель та державного управління — раніше він очолював Департамент політики закупівель Міноборони та обіймав посаду заступника міністра стратегічних галузей промисловості.

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Наглядова рада вже готує закупівлю послуг рекрутингової компанії для професійного пошуку та оцінки кандидатів на посаду постійного керівника — завершити конкурсний відбір планують до кінця 2026 року.

АОЗ також уклав угоду з рекрутинговою компанією Friisberg & Partners International, яка здійснюватиме пошук та відбір кандидатів на дві посади незалежних членів Наглядової ради. Процес координується Міністерством оборони із залученням рекрутингового партнера та Комітету з призначень і винагород Наглядової ради — завершити відбір планують найближчим часом.

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17 серпня заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко в інтерв'ю Radio NV підтвердила, що Жумаділов збирається подати у відставку, а 13 серпня повідомила у Facebook, що він допрацьовує останні тижні.

6 березня 2025 року Жумаділова звільнили з посади гендиректора Державного оператора тилу і призначили керівником АОЗ — це сталося після скандалу, пов’язаного з рішенням тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт із попередньою директоркою АОЗ Мариною Безруковою. З 1 січня 2026 року АОЗ і ДОТ об'єднали в одну закупівельну агенцію, керівником якої став Жумаділов.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Звільнення Арсен Жумаділов Агентство оборонних закупівель (АОЗ)

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