Артем Романюков став в. о. керівника Агенції оборонних закупівель

Арсен Жумаділов за згодою сторін завершив роботу на посаді директора Агенції оборонних закупівель (АОЗ) 31 серпня.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

«Протягом трьох років під його керівництвом АОЗ забезпечував потреби Сил оборони. Вдячні Арсену Жумаділову за роботу», — йдеться в повідомленні відомства.

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У Міноборони додали, що рішення щодо призначення нового керівника агенції ухвалять у найкоротші терміни, назвавши стале забезпечення Сил оборони одним із найбільших своїх пріоритетів.

Наглядова рада АОЗ одноголосно ухвалила рішення призначити Артема Романюкова, директора з розвитку агенції, тимчасово виконувати обов’язки керівника на період конкурсного відбору. Рішення ухвалили після погодження кандидатури Міністерством оборони відповідно до статуту АОЗ.

Романюков має значний досвід у сфері оборонних закупівель та державного управління — раніше він очолював Департамент політики закупівель Міноборони та обіймав посаду заступника міністра стратегічних галузей промисловості.

Наглядова рада вже готує закупівлю послуг рекрутингової компанії для професійного пошуку та оцінки кандидатів на посаду постійного керівника — завершити конкурсний відбір планують до кінця 2026 року.

АОЗ також уклав угоду з рекрутинговою компанією Friisberg & Partners International, яка здійснюватиме пошук та відбір кандидатів на дві посади незалежних членів Наглядової ради. Процес координується Міністерством оборони із залученням рекрутингового партнера та Комітету з призначень і винагород Наглядової ради — завершити відбір планують найближчим часом.

17 серпня заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко в інтерв'ю Radio NV підтвердила, що Жумаділов збирається подати у відставку, а 13 серпня повідомила у Facebook, що він допрацьовує останні тижні.

6 березня 2025 року Жумаділова звільнили з посади гендиректора Державного оператора тилу і призначили керівником АОЗ — це сталося після скандалу, пов’язаного з рішенням тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт із попередньою директоркою АОЗ Мариною Безруковою. З 1 січня 2026 року АОЗ і ДОТ об'єднали в одну закупівельну агенцію, керівником якої став Жумаділов.