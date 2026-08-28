Тимчасовим керівником Агенції оборонних закупівель після звільнення Арсена Жумаділова може стати очільник Директорату політики закупівель Міністерства оборони Артем Романюков . Виконувати обов’язки директора він має розпочати з 1 вересня.

Про це 28 серпня повідомили джерела Суспільного у Міністерстві оборони.

За даними співрозмовників, наглядова рада Агенції оборонних закупівель планує призначити Романюкова виконувачем обов’язків керівника установи. Він очолюватиме агенцію до завершення відкритого конкурсу та обрання нового директора.

Реклама

Наразі Артем Романюков керує Директоратом політики закупівель Міноборони. Видання ZN.UA називало його «людиною ексміністра оборони Михайла Федорова».

21 серпня Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і повідомив, що залишить посаду керівника Агенції оборонних закупівель. Він зазначив, що його останнім робочим днем стане 31 серпня.

17 серпня заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко в інтерв'ю Radio NV підтвердила, що керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов збирається подати у відставку.

13 серпня Ніколаєнко заявила на своїй сторінці у Facebook, що Жумаділов допрацьовує останні тижні, після чого звільниться.

6 березня 2025 року Жумаділова звільнили з посади гендиректора Державного оператора тилу і призначили керівником АОЗ. Це сталося після скандалу, пов’язаного з тим, що тодішній міністр оборони Рустем Умєров вирішив не продовжувати контракт із попередньою директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

З 1 січня 2026 року АОЗ і ДОТ об'єднали в одну закупівельну агенцію. Її керівником став Жумаділов.