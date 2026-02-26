Удар по Воткінському заводу: Генштаб підтвердив руйнування цеху підприємства, де виготовляють Орєшнік

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив руйнування виробничого цеху № 22 в результаті удару по ракетному заводу у Воткінську (Удмуртія), на якому виготовляють Орєшнік.

Про це Генштаб повідомив у своєму Telegram-каналі.

20 лютого Сили оборони України завдали удару по ракетному заводу у Воткінську, республіка Удмуртія. Сьогодні ж Генеральний штаб підтвердив руйнування виробничого цеху № 22.

Крім того, після ураження Нефтєгорського газопереробного заводу у Самарській області 21 лютого підтверджено пошкодження електрознесолюючої установки, двох установок стабілізації газового конденсату та двох вертикальних резервуарів з подальшим витоком нафтопродуктів.

Також Генштаб заявив, що вночі проти 26 лютого Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію П-18 Терек та радіолокаційну систеу РСП-6М2 у Джанкої, що на тимчасово окупованій території Криму.

Генеральний штаб повідомив, що напередодні було завдано прицільного удару по складу матеріально-технічних засобів росіян в районі Новозлатополя і пункту управління БпЛА в районі Полтавки, що на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Крім того, українській військові вдарили по району зосередження живої сили армії РФ у районі Родинського Донецької області.

Також уражено командно-спостережний пункт росіян в районі населеного пункту Ясноє Солнце Брянської області РФ.

Втрати армії РФ і масштаби руйнувань уточнюються.

21 лютого Генштаб повідомив, що Сили оборони вдарили крилатими ракетами FP-5 Фламінго по Воткінському заводу, що в Удмуртській республіці РФ, на якому виробляють ракети Іскандер-М, Тополь-М, Кинджал та Ярс. Підприємство знаходиться за понад 1300 км від кордону з Україною.

25 лютого президент Володимир Зеленський, коментуючи одну з останніх атак по території Росії з використанням Фламінго, заявив, що всі ракети долетіли до об'єкта.

26 лютого Telegram-канал Exilenova+ повідомив, що на території Воткінського заводу помітили техніку, імовірно, для розбору завалів.