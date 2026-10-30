Ковзанка просто неба і Снігова пісочниця. Зимова країна на ВДНГ стартує у листопаді

12-й сезон фестивалю Зимова країна, яка щороку запрошує у вир розваг на ВДНГ, стартує вже через місяць 27 листопада.

Пресслужба ВДНГ повідомила подробиці прийдешньої Зимової країни.

На гостей Зимової країни чекає понад 20 просторів для зимового відпочинку: оновлені святкові декорації, ковзанка просто неба, нові тематичні локації і ще більше розваг.

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Центральний вхід ВДНГ прикрасять світловими фігурами північних оленів, а алею — повітряними кулями. Алея вестиме до центральної ялинки, яку цього року оздоблять новими іграшками та гірляндами, за задумом дизайнерів вони створюватимуть ефект зоряного неба.

Фото: пресслужба ВДНГ

Одразу за ялинкою працюватиме одна з найулюбленіших зимових локацій — ковзанка просто неба площею 3000 м². А до льодової арени повернуться потяг і вежа з годинником, що нагадуватимуть святковий вокзал, звідки можна вирушити в казкову подорож.

Серед цікавинок, які також полюбилися відвідувачам Ярмарок ялинкових прикрас у павільйоні № 2, Резиденція Санти у павільйоні № 1, колесо огляду заввишки 28 метрів, Снігова пісочниця, де можна гратися у сніжки та зліпити сніговика, Дивовсесвіт Пана Дивка і Дивотварини.

Фото: пресслужба ВДНГ

Також запрацюють розширений парк атракціонів з новим атракціоном Хавк, що обертається на 360 градусів, каруселлю Велика цепова та квест-кімнатами. А ще — гірки, Різдвяна Фабрика Мрій, Шуміленд, Музей науки, КУБОЇД, Animal Park, Kitchen&Garden, Оранжерея, Book.ua Space та безліч фотозон на Теплій алеї.

Фото: пресслужба ВДНГ

Зігрітися глінтвейном та іншими теплими напоями, поїсти страви на грилі і різдвяні смаколики запросить Різдвяний ярмарок, а зробити фото на пам’ять про свято можну у фотокабінках. Крім того територією ВДНГ курсуватиме Північний експрес з аудіоекскурсією.

Фото: пресслужба ВДНГ

В умовах знеструмлень, локації Зимової країни забезпечать живленням від власних генераторів, а для ілюмінації використовуватимуть енергоефективне LED-освітлення. Окрему увагу приділили безпеці: до зимового сезону на території Експоцентру облаштують додаткові укриття, загалом вони будуть розташовані в дев’яти павільйонах. У разі оголошення повітряної тривоги на ВДНГ та поруч із комплексом у безпечних місцях зможуть одночасно розміститися близько 10 000 людей.

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Фото: пресслужба ВДНГ

Зимова країна працюватиме з 27 листопада щодня з 12:00 до 21:00, а у вихідні та святкові дні з 10:00 до 21:00.

Вхід на територію ВДНГ вільний.