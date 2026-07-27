Дівчинка завагітніла. На Харківщині винесли вирок чоловіку, який ґвалтував доньку

У Харківській області до 12 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ґвалтував малолітню доньку . Внаслідок цього дівчинка завагітніла.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, у 2025 році мешканець Лозівського району Харківської області, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, неодноразово ґвалтував 16-річну доньку. Правоохоронці зазначили, що дитина має порушення інтелектуального розвитку, тому не повною мірою усвідомлювала те, що відбувалося.

Реклама

Слідство встановило, що чоловік вчиняв злочинні дії тоді, коли його дружини та чотирьох інших неповнолітніх дітей не було вдома. Внаслідок зґвалтувань 16-річна донька завагітніла і народила дитину у березні 2026 року. Дівчину разом із немовлям госпіталізували до пологового відділення, однак через місяць дитина померла від ускладнень.

Про зґвалтування стало відомо від лікарів екстреної медичної допомоги, які приїхали на виклик.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що інші діти мешкають в неналежних умовах та вилучили їх з родини.

Під час розгляду справи у суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд визнав його винним у замаху на зґвалтування та повторному зґвалтуванні неповнолітньої особи, з якою він перебував у сімейних відносинах, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152; ч. 3 ст. 152 КК України). Чоловіку призначили максимальне покарання, передбачене законодавством, — 12 років позбавлення волі.