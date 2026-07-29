Двоє полонених окупантів, ймовірно, утримували цивільного, який шукав їжу хворій матері: оголошено підозру

Полоненим окупантам повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням (Фото: Прокуратура України)

У Харківській області двом окупантам, яких українські захисники у травні 2026 року взяли в полон, повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням. За даними слідства, вони утримували чоловіка, який шукав їжу для хворої матері.

Про це написали в Офісі Генерального прокурора.

Повідомляється, що у березні 2026 року двоє рядових 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу ленінградського військового округу ЗС РФ вторглися до села Вовчанські Хутори Чугуївського району. Вони захопили приватний будинок і облаштувалися в ньому.

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За даними слідства, на початку квітня на подвір'я цього будинку прийшов 60-річний цивільний чоловік, який шукав їжу для хворої матері: жінка не могла підводитися з ліжка.

В Офісі Генпрокурора розповіли, що, погрожуючи вбивством, окупанти схопили чоловіка та посадили його у холодний та вогкий погреб, де утримували проти його волі.

«Цивільного тримали без світла, опалення та елементарних санітарних умов. Їжу давали не частіше одного разу на добу, а інколи не годували взагалі. У таких умовах чоловік провів 36 діб. Поки він перебував у неволі, його тяжко хвора мати, для якої він шукав їжу, померла», — зазначили в Офісі Генпрокурора.

11 травня 2026 року під час виконання бойового завдання військовослужбовці Збройних Сил України взяли обох окупантів у полон. Росіянам повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та іншому порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 КК України). Підозрювані перебувають в установі попереднього ув’язнення у статусі військовополонених.