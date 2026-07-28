Називає полювання активним відпочинком: зоозахисники закликають не голосувати за законопроєкт про мисливство

Зоозахисники б’ють на сполох через новий законопроєкт про полювання (Фото: Unsplash Ray Hennessy)

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15431 Про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин, який називає полювання активним відпочинком, а хутра тварин - трофеями.

Про це розповіли представники організації UAnimals, які закликали депутатів не голосувати за цей законопроєкт.

За словами зоозахисників, законопроєкт не лише визначає полювання як активний відпочинок, а шкури, роги, черепи та ікла вбитих тварин — мисливськими трофеями, а також дозволяє:

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полювання під час сезону тиші, коли тварини народжують і вигодовують малят;

полювати з тепловізорами, безпілотниками та звуковідтворювальними приладами;

мисливський туризм, зокрема полювання на тварин у штучно ізольованих ділянках.

Окрім цього за законопроєктом № 15431 до «небажаних для мисливського господарства тварин» відносять вовків, лисиць, шакалів, єнотоподібних собак, а також домашніх тварин, які перебувають в угіддях без нагляду.

Також зоозахисники зазначили, що за новим законопроєктом потенційно збільшується кількість осіб, які зможуть володіти мисливськими угіддями, адже за новим документом таке право буде надаватися «суб'єктам господарювання, у тому числі громадським об'єднанням зі статусом юридичної особи».

«У пояснювальній записці наголошують, що „діяльність у сфері мисливського господарства зачіпає інтереси сотень тисяч громадян“, оскільки „йдеться про регулювання одного з найбільших за площею природних ресурсів держави“. Приватну вигоду виправдовують суспільним благом, тоді як мова йде передусім про життя тварин. Але полювання — не „активний відпочинок“, а звичайнісіньке вбивство заради розваги та вигоди. UAnimals закликає народних депутатів зберігати людяність і не голосувати за законопроєкт № 15431», — зазначили зоозахисники.