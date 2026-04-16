Грав у м’яч на майданчику. Що відомо про 8-річного хлопчика, який загинув внаслідок атаки РФ по Черкасах

Увечері 14 квітня російський безпілотник атакував Черкаси, внаслідок чого загинув 8-річний Богдан Сергеєв. під час удару дитина гралася з друзями на майданчику.

Про це повідомляє Суспільне Черкаси.

Свідком атаки стала місцева жителька Валентина Гуляницька, яка розповіла, що 8-річний Богдан грав з друзями на майданчику у м’яч, коли ворожий безпілотник атакував місто.

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«Ті (діти — ред.) полетіли врозсипну, а він тримав два м’ячики, хотів, щоб вони ніде не ділися. Його підкинуло, не знаю, на два метри вгору його підняло, і він упав. Я викликала швидку. На жаль, нічого не змогли зробити. Дуже посікло його», — розповіла Валентина.

Фото: Надано Тамарою Магльованою/Суспільне Черкаси

15 квітня з 23 однокласників Богдана на заняття прийшло лише п’ятеро дітей. За словами класної керівниці Тамари Магльованої, школярі оговтуються від втрати.

«Всі були засмучені. Сьогодні навіть деякі не прийшли до школи, бо це дуже важко. Дуже світлою, дуже таким товариським був Богдан. Любив спорт. Ні з ким ніколи не сварився і не бився. Це така світла, дуже приємна дитина», — поділилася Тамара Магльована.

Директорка школи Ольга Кочмар розповіла, що у навчальному закладі планують вшанувати пам’ять Богдана: «Ми плануємо невеличкий куточок зробити для того, щоб діти вшанували його, тому що хлопчик був дуже хороший, дуже такий відкритий, дуже розумненький хлопчик. Ми плануємо і курс бесід провести і відео показати для того, щоб наголосити ще раз, що в сьогоднішніх умовах безпекова ситуація є основною».

Фото: Ольга Гуржий/Черкаська загальноосвітня школа I-III ступенів №25

До майданчика, де загинув 8-річний Богдан, люди приносять іграшки. Попрощаються з хлопчиком сьогодні, 16 квітня.