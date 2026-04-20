«Мріяв стати військовим». Що відомо про 16-річного хлопця, який загинув внаслідок атаки РФ по Чернігову 19 квітня

Вночі 19 квітня Росія масовано атакувала Чернігів дронама, внаслідок чого загинув 16-річний Денис Дубина. Ворожий БпЛА влучив у будинок, де жив підліток.

Про це Суспільне Чернігів повідомив чернігівець Валерій, який мешкає у сусідньому із загиблим хлопцем будинку.

«Я виглянув, дивлюсь вже полум’я горить. Далі мати бігає кричить: „Допоможіть!“ Хата горить повністю. Був вдома [хлопець, який загинув, — ред.] й кажуть, що шахед прилетів прямо у його кімнату», — поділився Валерій.

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16-річний Денис вчився у Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Загибель підлітка підтвердили представники навчального закладу. Там також зазначили, що ворожий дрон влучив у будинок, де жив Денис.

«Він пішов по стопах свого батька, мріяв стати військовим — захисником нашої держави. Його прагнення служити Батьківщині було незламним і щирим.

Денис був не лише старанним учнем, а й справжнім другом, готовим підтримати й допомогти. Чернігівський ліцей втратив не просто учня — ми втратили майбутнього воїна, патріота, сина України. Його ім'я назавжди залишиться в історії нашої спільноти як символ відданості та любові до рідної землі", — зазначили представники навчального закладу.

Що відомо про атаку по Чернігову 19 квітня

Внаслідок атаки РФ по Чернігову вночі 19 квітня загинув 16-річний Денис Дубина, серед постраждалих чоловік та три жінки. За словами начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, пошкоджено сім приватних будинків, три з яких знищило вогнем.

Окрім цього пошкодило адміністративну будівлю та заклад освіти — чернігівський ліцей № 22, де вибило вікна, пошкодило дах і центральний вхід.

Керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус уточнив, що у місті внаслідок нічного удару 19 квітня також були влучання на території промислового обʼєкта та одного з медзакладів, який не працював і фактично був зруйнований росіянами в 2022-му.