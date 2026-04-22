ЮНІСЕФ виділить понад $91 млн на освіту в Україні

У 2026 році ЮНІСЕФ спрямує понад 91 мільйон доларів на підтримку української освіти. Це дасть змогу охопити мільйон дітей програмами раннього розвитку та розвитку навичок молоді.

Про це повідомили в Міністерстві освіти України.

Відповідний Річний план робіт на 2026 рік підписали міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та новопризначена голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей. Документ є частиною Спільної програми уряду України та ЮНІСЕФ на 2025−2029 роки.

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У Міносвіти зазначили, що співпраця відомства та Дитячого фонду ООН охоплює три напрямки:

розширення рівного доступу до якісної дошкільної освіти та підтримка впровадження нового євроінтеграційного Закону Про дошкільну освіту й комплексної трансформації сфери;

відновлення освітнього процесу, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища для учнів початкової та середньої школи, а також надання інтегрованої психологічної та психосоціальної підтримки дітям, які постраждали внаслідок війни;

зміцнення системи профорієнтації та розвитку навичок для підготовки підлітків до подальшого навчання й виходу на ринок праці.

«ЮНІСЕФ — один із ключових партнерів Міністерства освіти і науки України, який системно підтримує українську освіту. Фокус нашої співпраці у 2026 році — доступ дітей до освіти, підтримка вчителів, шкіл та садочків, енергонезалежність закладів освіти, подолання освітніх втрат, а також посилення спроможності системи освіти на рівні громад. Вдячний ЮНІСЕФ за багаторічну співпрацю, яка дає можливість реалізовувати важливі сьогодні зміни», — зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За словами представників відомства, виділення 91 мільйону доларів для підтримки української освіти дасть змогу охопити приблизно один мільйон дітей формальною та неформальною освітою, зокрема програмами раннього розвитку та розвитку навичок молоді.

«Для дітей в Україні навчання в безпечному середовищі повертає відчуття полегшення, звичного ритму життя та надію на здійснення мрій. ЮНІСЕФ підтримує уряд України, щоб кожна дитина та кожна молода людина, незалежно від обставин, мала доступ до якісної та інклюзивної освіти та могла розвивати свої навички, — поділилася Анн-Клер Дюфей, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.