На фронті загинув актор, зірка фільму Герой мого часу Євген Бушмакін

Євген Бушмакін з фільму Герой мого часу загинув під час служби (Фото: Instagram tonianoyabrova)

Про це розповіла його дружина Олена Бушмакіна. За словами жінки, чоловік загинув 18 липня, а мобілізували його наприкінці квітня 2026 року.

«Сьогодні я отримала офіційне сповіщення від ТЦК. Женя загинув як військовий. Хоча військовим він не був. Ні за покликанням, ні за бажанням, ні за світоглядом. Він був звичайною людиною, яка, як і тисячі наших чоловіків, мусила одягнути військову форму. Хоча ні, яким завгодно, але звичайним він не був! Він митець, художник, талант, він так бачив те, що не бачили інші! Надзвичайно добрий і люблячий! Мені боляче це писати, я не вірю, в те що це сталось. Він таке моє велике кохання, я проживаю зараз невимовний біль», — поділилася Олена Бушмакіна.

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Інформацію про смерть актора також повідомила його подруга, українська режисерка Тоня Ноябрьова.

За її словами, чоловік загинув під час служби, проте деталей кіномисткиня не повідомила. Євгену Бушмакіну було 45 років.

Ноябрьова розповіла, що її друга мобілізували біля його будинку, а служив він у штурмовій бригаді. «Він не вмів воювати. Він любив людей і дуже хотів бачити сина. Він був видатним актором, викладачем і другом», — написала режисерка.

Кіномисткиня зазначила, що всі її професійні досягнення — це їхній спільний шлях, який вони почали з інституту.

Фото: Instagram tonianoyabrova

Євген Бухмакін народився 28 травня 1981 року в Полтаві. У 2005 році чоловік закінчив режисерський факультет Київського національного інституту культури і мистецтв за спеціальністью режисер, викладач.

Захисник зіграв головну роль у стрічці День Незалежності (2012) — короткометражному трагікомедійному фільмі режисерки Тоні Ноябрьової, для якої ця робота була дебютною у кіно. Також Євген зіграв головну роль у повнометражному дебюті Ноябрьової - у стрічці Герой мого часу (2018). За останній фільм актора номінували на премію Золота Дзига.