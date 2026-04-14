Гніздо Одарки і Грицика в селі Леляки Полтавської області (Фото: З камери відеоспостереження за гніздом лелек/Facebook Іра Саражинська)

У відомому гнізді лелек Одарки і Грицика в Полтавській області з’явилося перше яйце сезону. Припускається, що воно може бути від Леля, який першим спарювався з Одаркою.

Про появу яйця повідомила дослідниця птахів Ірина Саражинська. За її словами, це сталося 13 квітня о 23:54.

«От і дочекалися сотні глядачів чергової втішної новини в прямому ефірі. Перше яйце почали чекати з 12 квітня, бо досвід спостережень за Одаркою показує, що у 2024 та у 2025 роках перше яйце вона відкладала через 7 днів після „пірамід“, тобто після спарювання. Цьогоріч інтервал становив 8 днів (з 05.04)», — зазначила Ірина Саражинська.

Реклама

Фото: З камери відеоспостереження за гніздом лелек/Facebook Іра Саражинська

За словами дослідниці птахів, зважаючи на минулорічний досвід, друге яйце має з’явитися у гнізді Одарки і Грицика 15 квітня у вечірній час.

Фото: З камери відеоспостереження за гніздом лелек/Facebook Іра Саражинська

Науковий співробітник Національного природного парку Пирятинський Анатолій Подобайло у коментарі Суспільне Полтава розповів, що перше яйце, яке з’явилося у гнізді Одарки і Грицика, самка могла знести від Леля — лелеки, який першим у 2026 році зайняв гніздо відомої пари, та розділив його з лелекою Квіткою. Після низки суперечок між птахами у Леля та Одарки відбулося спарювання. Це сталося до того, як у Полтавську область повернувся Грицик, який в результаті вигнав Леля з гнізда.

«Цілком вірогідно, що це Лельове яйце. Загалом є дослідження по німецьких і іспанських популяціях на основі ДНК-тестів, що приблизно кожне десяте яйце у кладках лелек від іншого партнера», — прокоментував Анатолій Подобайло.