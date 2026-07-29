Режисерка Анастасія Фалілеєва звинуватила колишнього партнера у зґвалтуванні

Пережитим досвідом кіномисткиня поділилася після того, як Аліна Галицька розповіла про домагання з боку саксофоніста Андрія Бармалія та продюсера Павла Ступака.

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У коментарі режисерка вперше назвала ім'я свого кривдника та розповіла, що зґвалтування відбувалися у 2021−2022 роках.

«Після розповідей про те як любімий оператор Паші Сергій Кіреєв (і, на жаль, мій колишній), постійно схиляв мене до небажаних сексуальних дій, тобто ґвалтував мене анально, і витворяв всяке у відносинах, Паша, дізнавшись про це від мене, ще довго з ним працював і робив вигляд, що все ок», — написала Фалілеєва.

За словами Анастасії, через те, що події відбувалися на її думку давно, вона думала не висвітлювати пережите, проте після історії Галицької, розповіла свою історію. Також режисерка зазначила, що історію про зґвалтування завуальовано винесла в публічну площину у стрічці Я померла в Ірпені, проте «у злочину немає давності».

«Після всіх терапій, часу, досі кидає в тваринний страх і сором», — додала режисерка.

Фото: Instagram kazadirizza

У 2024 році в інтерв'ю Суспільне Анастасія Фалілеєва ділилася контекстом свого анімаційного фільму, проте ім'я колишнього партнера не розкривала.

«У нас в суспільстві вважається, що «обидва винні», не треба «виносити сварки з хати». Наприклад, він же твій хлопець — як може таке бути так, що ти не хочеш сексу? А потім, поки ти спиш, хлопець «займається сексом» з тобою, ще й у спосіб, у який ти завжди проти це робити. Потім тобі психіатр на це каже: «Настю, це було зґвалтування», — ділилася режисерка.