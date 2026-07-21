Дружина, чоловік і 3-місячна донька. В Одесі одну з вулиць перейменували на честь родини Глодан, яка загинула внаслідок війни

В Одесі одну з вулиць назвали на честь родини Глодан (Фото: Facebook Київська Районна Адміністрація)

У Київському районі Одеси вулицю Ільфа і Петрова перейменували на честь родини Глодан. Дружина і 3-місячна донька загинули внаслідок ракетного удару РФ, а чоловік - на фронті.

Про це повідомили в Київській районній адміністрації Одеської міської ради.

23 квітня 2022 року, напередодні Великодня, Юрій Глодан втратив свою родину.

Фото: Одеська міськрада

У момент, коли чоловік вийшов у магазин, росіяни ракетою атакували багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок цього загинули його дружина Валерія, яка була журналісткою, 3-місячна донька Кіра та теща Людмила.

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Фото: Facebook Yury Glodan

Після важкої втрати Юрій вирішив долучилися до лав захисників. Спочатку чоловік був у лавах Азову, а згодом перейшов у Третю штурмову. Проте на початку листопада 2023 року стало відомо, що Юрій Глодан загинув на фронті.

Це відбулося 12 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута. Чоловік брав участь у штурмі. Під час зачистки штурмова група потрапила під мінометний обстріл. Навіть після отримання поранення, Юрій допомагав своєму товаришеві з евакуацією, але потім він отримав друге, смертельне поранення.

Фото: Facebook Yury Glodan

Попрощатися із захисником змогли лише у лютому 2024 року. Його поховали поруч з дружиною і донькою.