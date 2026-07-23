Вовк Одін відновлюється в притулку після життя у квартирі (Фото: Скриншот відео YouTube Збережи дикість)

Рік тому волонтери забрали вовка Одіна з однієї зі столичних квартир, де він жив протягом двох років. Зараз дика тварина відновила здоров'я і навіть очолила зграю у притулку.

Історію вовка УП. Життя розповіла кандидатка біологічних наук, співвласниця ведмежого притулку Біла скеля Марина Шквиря.

Тварина народилася у березні 2023 року. Одіна в інтернеті придбали столичні мешканці, які утримували його у квартирі багатоповерхівки. За словами волонтерів, у таких неприродних умовах вовку бракувало освітлення і правильного харчування.

Реклама

«Його годували всім підряд, як домашню тваринку. Давали навіть суп чи морозиво, термічно оброблені мʼясо і рибу, що не є правильним раціоном для вовка», — розповіла Марина Шквиря.

За словами волонтерів, у вовка була вроджена аномалія положення яєчок. Проте через умови його утримання з часом почали виникати й інші проблеми — зокрема рахіт. Одного разу під вагою власного тіла у Одіна зламалася лапа, через що в кінцівку встановили металеву пластину, яка з твариною дотепер.

Коли вовк досяг статевої зрілості, він став небезпечним для людей, тому власниця вирішила звернутися до волонтерів, щоб убезпечити себе та трьох дітей.

«Через зруйновану соціалізацію, фізичну слабкість і, очевидно, недостатній рівень тестостерону, він був дуже невпевнений у собі, стресував від кожного соціального контакту та весь час перебував у позі підкорення в присутності людей», — розповідали волонтери фонду Збережи дикість.

Проте за рік перебування у притулку, де умови наближені до природних, а також є регулярне необхідне піклування та правильне харчування, Одін зміг відновитися. Хижак зміг повернути собі впевненість завдяки спілкуванню із самкою — гібридом собаки і вовка на прізвисько Німфадора.

«Саме вовчиця часто визначає статус інших вовків у зграї. Ми створили пару, а потім додали до неї полярного вовка, але в нижчий ступінь ієрархії. За таких умов їм було комфортно і безпечно спілкуватися», — поділилася Марина Шквиря.

Таким чином Одін став вожаком власної зграї.

Також у притулку піклуються про ще одного вовка Алекса, якого у грудні 2025 року вилучили з квартири на Оболоні після того, як він напав на власницю. Нещодавно хижак переїхав у Білу скелю, проте його психологічний стан досі не відновився: Алекс боїться виходити на прогулянку у відкритий вольєр.

Реклама:

«Цього вовка ми не плануємо включати в групу — сподіваємося, що він зможе поїхати жити за кордон», — додала Шквиря.