На початку квітня зооволонтери з Центру порятунку диких тварин евакуювали з Сумської області вовка Байка . У тварини були серйозні проблеми з фізичним здоров’ям, проте виявилося, що і психологічний стан у нього поганий.

Про це розповіли в Wild Animals Rescue Center.

«За багато років порятунків ми зіштовхувались із різними емоційними станами у підопічних, адже в неволі у диких тварин часто страждає психічне здоров’я через замкнутий простір, одноманітність, жорстокість з боку людей та відсутність можливості рухатись. А з повномасштабною війною додалось ще більше стресу, і тепер тваринам доводиться страждати ще й від посттравматичного синдрому», — зазначили в центрі порятунку.

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Байка евакуювали з місця, яке розташоване за п’ять кілометрів від російського кордону. Там тварин потерпала не лише від життя у вольєрі, а й від постійних вибухів, від яких вовк не міг ні заховатися, ні втікти. Через це окрім проблем з фізичним здоров’ям у Байка виникли проблеми з психологічним станом.

«Байк приїхав до нас не лише у жахливому фізичному стані. Окрім запалення шкіри, вух та численних проблем із внутрішніми органами, він має ще й тяжкий посттравматичний синдром. І якщо проблеми із фізичним здоров’ям ще можна якось вирішити, то проблеми із психічним здоров’ям часто потребують років відновлення.

Загострення ми помітили кілька днів тому, після того, як над нашим Центром пролітав літак. Байк так злякався гулу літака, що забився в куток вольєру і трусився там аж до вечора, ні на що не звертаючи уваги. Ось такі наслідки війни та людської жорстокості", — додали в Wild Animals Rescue Center.

Зооволонтери зазначили, що лікування Байка дуже важке та тривале, проте вони роблять все для того, щоб покращити його здоров’я.