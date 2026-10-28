Був родом з окупованих Олешок. У Херсоні загинув пресофіцер бригади Борисфен Володимир Обертас

Про це повідомили в Армія TV.

Обертас загинув 27 жовтня у Херсоні, в перший день оголошеного припинення вогню. Володимир допомагав працювати журналістам.

«Він працював на вулиці Європейській, супроводжував групу колег, які фільмували перший день тиші в Херсоні, і попутно сам знімав кадри міста. Під час знімання Володимир зробив два кроки назад, щоб обрати кращий ракурс, після чого пролунав вибух. Після поранення він був у свідомості, зателефонував мені й сказав, що сталося. Колеги швидко доставили його до лікарні, попутно намагаючись зупинити кровотечу. Там він розповів лікарям, що сталося, але врятувати його не вдалося», — розповів ІМІ пресофіцер бригади Євген Воронецький.

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Воронецький додав, що триватиме розслідування, але вже зараз можна припустити, що Володимир Обертас загинув, наступивши на міну невідомого типу, яку раніше скинули на місто росіяни.

Чоловік був родом із тимчасово окупованих Олешок. Долучився до Сил оборони після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Спочатку керував безпілотниками, а згодом працював у пресслужбі — допомагав висвітлювати події на фронті та супроводжував журналістів.

За словами військового Олександра Цегельника, у перший день вторгнення Обертас допоміг бійцям Сил оборони заховати зброю і вивіз їх, що надалі відкрило їм шлях для виходу з лівого берега на правий.

Колишній міський голова Олешок Дмитро Воронов додав, що у цивільному житті Володимир був знаним фотографом та оператором.

«Це людина, яку в Олешках, мабуть, знають усі, адже кращого фотографа та оператора відео годі було й шукати. Це людина, яка працювала у мене в пресцентрі, завжди такий веселий та доброзичливий. Справжній майстер своєї справи, який навчив і мене основ монтажу відео та багато чого іншого», — зазначив він.

Нагадаємо, у 1 ОШП ім. Коцюбайла зробили заяву щодо смерті харківського лікаря Ігоря Ревеки, якого мобілізували наприкінці вересня.