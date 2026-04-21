В Україні почали новий етап пошуку поховань жертв Волинської трагедії

20 квітня на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька Волинської області розпочались пошукові роботи з виявлення поховань мешканців, які стали жертвами Волинської трагедії у серпні 1943 року.

Про це повідомили в Міністерстві культури України.

Зазначається, що пошуки поховань триватимуть до 1 травня 2026 року. Метою робіт є виявлення місця поховання. Якщо дослідникам вдасться знайти поховання, науковці проведуть ексгумацію, після чого відбудеться ідентифікація останків та гідне перепоховання.

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До дослідження долучаться співробітники Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету, які є представниками польської сторони.

У Міністерстві культури України зазначили, що роботи будуть супроводжуватися відповідними безпековими заходами, а також фаховим наглядом з боку українських науковців.

«Трагічні сторінки спільної історії обох народів ХХ століття залишаються чутливими для поляків та українців. Водночас послідовний і відповідальний діалог у цих питаннях є запорукою гідного вшанування пам’яті жертв», — зазначив заступник Міністра культури України Іван Вербицький.

Інфографіка: NV

Пошукові роботи відбуватимуться згідно домовленостей, досягнутих за результатами діяльності Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті та за результатами домовленостей президентів обох країн. У 2026 році такі роботи планується здійснювати як на території України, так і на території Республіки Польща.

Що відомо про пошукові роботи загиблих під час Волинської трагедії

У травні 2025 року в рамках співпраці України та Польщі щодо Волинської трагедії завершили польовий етап ексгумаційних робіт у селі Пужники Тернопільської області. Було знайдено останки 42 осіб. ДНК-тести роблять на території Польщі.

30 вересня 2025 року українські дослідники з львівського меморіально-пошукового центру Доля провели ексгумаційні роботи в польському селі Юркове (нині Юречкова) Підкарпатського воєводства.

Вони припускали, що на цьому місці могло бути поховано до 18 бійців Української Повстанської Армії (УПА), які загинули в бою з польською Армією Людовою, захищаючи місцевих українців від депортації.

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Наприкінці 2025 року Україна надала Польщі нові дозволи на пошукові роботи в Тернопільській і Волинській областях. Пошуки запланували на 2026 рік.

23 березня 2026 року у селі Угли на Рівненщині українські та польські фахівці розпочали пошуково-ексгумаційні роботи з метою виявлення жертв Волинської трагедії. Наприкінці березня стало відомо, що масових поховань поляків на цій території не виявили.