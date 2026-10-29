Тривала три години. У Києві прооперували собаку, в якого вистрілили поліцейські — що відомо про інцидент

У Києві прооперували собаку, в якого вистрілили поліцейські (Фото: Організація Захист тварин Плюшка)

У Києві прооперували вівчарку , яку 27 жовтня підстрелив поліцейський в укритті житлового будинку на проспекті Європейського Союзу, 94. Правоохоронці заявляють, що тварина напала на інспектора.

Про це повідомляє зоозахисна організація Захист тварин Плюшка.

Тварина дістала важке вогнепальне поранення лапи з пошкодженням кісток біля суглоба.

За словами зоозахисників, куля пройшла крізь лапу навиліт і роздробила кістки. Операція тривала три години. Під час хірургічного втручання лікарі відновлювали пошкоджену кінцівку.

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Нині собака потребує постійного ветеринарного нагляду та подальшого лікування. Попереду його чекає щонайменше три місяці реабілітації.

Представниця організації, яка забрала поранену тварину та доправила її до лікарні, стверджує, що собака спокійно поводиться з людьми та ветеринарами.

«Поліція не змогла впоратися із цією собакою без застосування вогнепальної зброї. А я приїхала, сама зайшла до собаки, голими руками надягнула на нього нашийник, пристебнула повідець, посадила в машину та відвезла до лікарні. Сама! Без зброї, без спецзасобів, без жодної проблеми! Як так? Я змогла впоратися із собакою, а озброєні поліцейські — ні?», — пише вона.

Волонтерка додала, що тварина захищала свого господаря. Вона вимагає з’ясувати, чому після пострілу тварині не організували ветеринарної допомоги, не залучили кінологів або фахівців із захисту тварин та не забезпечили її безпечного транспортування до лікарні.

«Якщо собаку вважали настільки небезпечною, що застосували вогнепальну зброю, чому після цього не забезпечили її ізоляцію та безпечне транспортування?», — додала зазначили в організації.

Що відомо про інцидент

В поліції розповіли, що на спецлінію 112 надійшло повідомлення про собаку, яка нападає на людей в укритті одного з житлових будинків Подільського району.

Прибувши на місце, патрульні побачили чоловіка з агресивною собакою без намордника. Інспектори попросили власника заспокоїти тварину, однак під час спроби наблизитися до чоловіка собака раптово накинувся на поліціянта та вкусив його за руку.

У поліції заявили, що через загрозу життю та здоров’ю інспектора він застосував табельну вогнепальну зброю в напрямку тварини. Патрульному надали допомогу медики.

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На відео, опублікованому поліцією, видно, що мешканці скаржаться на чоловіка з собакою у підвалі будинку. Коли поліцейські заходять до приміщення, тварина кидається на одного із них. Далі чутно постріли.

Після чого між чоловіком та поліцією відбувається діалог. Правоохоронці запитують, чому тварина без намордника та просять взяти її на повідець.