Киянина, який роками ґвалтував падчерку, засудили до довічного

У Києві 41-річного чоловіка засудили до довічного ув’язнення за те, що він протягом багатьох років ґвалтував свою падчерку . Дівчина боялася розповісти правду мамі.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, обвинувачений почав мешкати з жінкою та її донькою, коли дитині було чотири роки. Коли дівчинці виповнилося вісім років, вітчим почав розбещувати падчерку.

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«Він роздягав дитину, сам оголювався перед нею та демонстрував дівчинці порнографічні відео, змушуючи торкатись його оголених геніталій. Ще за два роки, коли дитині було вже 10 років, чоловік почав вчиняти щодо неї сексуальні дії проти її волі, надалі вступаючи з нею в інтимні стосунки. При цьому погрожував дитині побиттям ременем, якщо вона відмовиться виконувати його накази», — розповіли в прокуратурі.

Сексуальне насильство щодо дитини тривало щонайменше чотири роки, до 14-річчя дівчинки. Правоохоронці встановили, що чоловік вчиняв злочини, коли його дружина була на роботі, а він — удома.

Генпрокурор Руслан Кравченко розповів, що дівчинка наважилася розповісти про пережите у 2021 році чоловіку, з яким познайомилася в Інтернеті. Після цього знайомий знайшов номер телефону бабусі, яка у свою чергу розповіла все матері дівчинки. Жінка звернулася до поліції, після чого чоловіка затримали.

«Вітчим-ґвалтівник своєї вини не визнав. У залі суду стверджував, що падчерка його обмовила через сварки за погані оцінки та говорив про бажання відновити стосунки, щоб знову „бути родиною“. Жодного жалю чи каяття», — додав Руслан Кравченко.

Вітчима засудили до довічного позбавлення волі.