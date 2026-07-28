У Львові мистецьку виставку курує художник, який два роки тому виїхав за кордон і не повернувся

28 липня, 17:26
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Художник, який не повернувся в Україну з-за кордону, став куратором виставки у Львові (Фото: Facebook Jam Factory Art Center)

Художник, який не повернувся в Україну з-за кордону, став куратором виставки у Львові (Фото: Facebook Jam Factory Art Center)

Із червня до серпня у Львові проходить виставка про українські мистецькі ініціативи, Все нормально)). Один з її кураторів - художник Антон Ткаченко, який два роки тому виїхав з країни за дозволом Мінкульту та не повернувся.

Про це у колонці для hromadske написала активістка, консультантка з менеджменту Йош Пшик.

Виставка в Jam Factory Art Center, про яку розповіла авторка, присвячена самоорганізованим мистецьким ініціативам України, які були активними протягом останнього десятиліття. Проєкт став результатом конкурсу незалежних кураторських досліджень.

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https://www.facebook.com/JamFactoryArtCenter/posts/1593919692780208?ref=embed_post

Для відбору на виставку поданих проєктів було відібрано шість членів журі: директорка й кураторка візуального напрямку Jam Factory Art Center та чотири людини, що представляють мистецьку галузь. Серед останніх: двоє людей з проєкту Гараж 127, серед яких і Антон Ткаченко, а також двоє людей з кураторської групи Товари з Європи.

Проте, хоча виставку курувало четверо людей, на відкритті з’явилося лише троє з них.

Авторка колонки зазначила, що представники проєкту запросили до участі у виставці Міжкімнатний простір — квартирну львівську ініціативу, співкуратором якої є військовослужбовець Денис. За словами Йош Пшик, коли захисник дізнався, що Ткаченко виїхав і не повернувся, а частина кураторської групи перебуває за кордоном, Денис висловив незадоволення також співпрацею.

Авторка розповіла, що довгі дискусії військового і організаторів виставки не дали результату, тому захисник запропонував розмістити як окрему частину виставки його висловлювання: «Я, Денис П., співкуратор „Міжкімнатного простору“, не бачу своєї участі в цій виставці через те, що вважаю неправильним делегувати владу обирати й репрезентувати мистецькі простори і спільноти в Україні чоловіку, який два роки тому перетнув кордон, користуючись привілеєм діяча культури, й не повернувся».

Йош Пшик зазначила, що організатори розмістили звернення Дениса як мистецьку роботу, проте, на думку авторки колонки, це висловлювання про неприйнятність такої експозиції загалом.

«Кураторство — це влада обирати інших, ухвалювати рішення про те, як будуть презентовані роботи, висловлювання. Куратор отримує важелі впливу, щоб підсилити висловлювання або затінити. Це людина, яка керує процесом і представляє для огляду публіки готовий продукт. Куратор та учасник колективної виставки не виступають на рівних. Кому ми делегуємо кураторську владу — суспільно важливе питання», — зазначила авторка.

Окрім цього, за словами Йош Пшик, коли вона вирішила поцікавитися у представників виставки, чому вони погодилися на співпрацю з Антоном Ткаченком та чому не відмовилися від цього після того, як український військовий висловив свою позицію, у відповідь почула про «небажання дискримінувати куратора».

«Я запитала про те, чому не відмовилися від співпраці з Антоном, зберігши ідею проєкту, та чи можливо було б знайти спосіб представити самоорганізовані ініціативи, не делегуючи право вирішувати, хто і як будуть представлені, саме йому? На це прозвучало, що не хочуть дискримінувати куратора через те, що він виїхав», — написала Йош Пшик.

Редактор: Каріна Пасічник

Теги:   Львів Виставка Військовозобов'язані Художник Виїзд за кордон

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