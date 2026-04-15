Підприємця з Вінниці судитимуть за зґвалтування дитини

43-річного вінницького підприємця будуть судити через звинувачення у зґвалтуванні 12-річної дівчинки, з якою чоловік спочатку налагодив контакт через Інтернет.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 43-річного жителя Вінниці - місцевого підприємця. Чоловіка обвинувачують у вчиненні низки особливо тяжких злочинів проти малолітньої дитини. Обвинувальний акт скеровано до суду», — зазначили в Офісі Генпрокурора.

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Слідство становило, що спочатку підозрюваний почав спілкуватися з дитиною онлайн, а згодом через її вразливість зміг схилити дівчинку до особистих зустрічей, які відбувалися у листопаді-грудні 2025 року.

Коли чоловік бачився з дитиною, за словами правоохоронців, він вчиняв сексуальне насильство та розбещував дівчинку. Окрім цього чоловіка підозрюють у залученні малолітньої до створення дитячої порнографії.

Після затримання Вінницький міський суд обрав чоловікові запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. Проте сторона захисту подала апеляційну скаргу, після чого суд визначив підозрюваному можливість внесення застави в сумі одного мільйону 164 тисяч гривень. Родичі чоловіка сплатили цю суму, після чого він вийшов з-під варти. У той самий час слідство встановило нові злочини стосовно потерпілої, у вчинені яких підозрювався обвинувачений.

43-річному чоловіку повідомили про нову підозру, затримали та знову взяли під варту без можливості внесення застави. Обвинуваченому інкриміновано домагання до 12-річної дитини для сексуальних цілей, вчинення щодо неї сексуального насильства, зґвалтування та розбещення потерпілої, а також примушування її до участі у створенні дитячої порнографії (ч. 6 ст. 153, ч. 3 ст. 156−1, ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. ч. 1, 4 ст. 301−1 КК України). Підприємцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на 15 років або довічне ув’язнення.