Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Вінець навколо Місяця має вигляд кольорових або світлих кіл, які розташовані близько до місячного диску. Явище можна спостерігати також навколо Сонця, яскравих зірок та інших джерел світла.

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«Він виникає тоді, коли перед світилом з’являється тонкий шар хмар або туман, що складаються з дрібних крапель води чи крижаних кристаликів. Вони стають перешкодами для світла, через що промені дифрагують — тобто огинають ці часточки, „малюючи“ на небі вінець», — зазначили в НАНЦ.

Фото: Сергій Якущенко/Facebook Національний антарктичний науковий центр

Наскільки яскравими, чіткими та райдужними будуть кольори явища залежить від однорідності крапель чи кристалів. За словами науковців, «ідеальний» вінець повторює в кожному колі забарвлення веселки. Різнокольорових кілець біля джерела світла може бути кілька, але зазвичай не більше трьох.

Фото: Сергій Якущенко/Facebook Національний антарктичний науковий центр

У Національному антарктичному науковому центрі розповіли, що вінець — це окреме оптичне явище, а не різновид гало, адже гало має менш виражені кольори та розташоване на більшій відстані від джерела світла.

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«Гало утворюється тоді, коли атмосфера насичена великими кристалами льоду: світло в них заломлюється та відбивається (а не огинає, як у випадку вінця). З таких кристалів складаються перисто-шаруваті хмари, які „живуть“ у верхньому ярусі тропосфери. Саме вони є частою причиною гало. Вінець же виникає на тлі високо-купчастих або тонких високо-шаруватих хмар, які знаходяться в середньому ярусі», — додали представники НАНЦ.