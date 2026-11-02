Вікторія Рощина посмертно отримала нагороду За мужність у Вашингтоні

28 жовтня українську журналістку Вікторію Рощину , яка загинула в російському полоні, посмертно відзначили премією За мужність (OXI Courage Award) під час церемонії у Вашингтонському національному соборі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Цю нагороду присуджує американська організація Washington OXI Day Foundation людям, які продемонстрували виняткову мужність у боротьбі за свободу й демократію, зокрема ризикуючи власним життям.

Реклама

Під час церемонії вручення американський журналіст Саймон Шустер виступив із промовою про мужність Рощиної та зачитав звернення її батька — Володимира Рощина.

За словами Шустера, він ніколи не зустрічався з Вікторією особисто, але уважно стежив за її журналістською роботою, а пізеіше — за повідомленнями про її викрадення російськими військами та загибель у полоні.

Читайте також: Міжнародне розслідування вбивства журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні перемогло на Online Journalism Awards

Він розповів, що вперше почув про Рощину від міського голови Енергодара Дмитра Орлова, з яким зустрівся в Запоріжжі після захоплення російськими військами ЗАЕС у 2022 році.

Орлов розповів журналісту, як разом із командою намагався зупинити просування російських військ, споруджуючи барикади на дорозі до АЕС. Серед тих, хто перебував там під час наближення російських танків, була й журналістка Вікторія Рощина.

«Я ледь міг у це повірити. Російські танки наближалися до атомної електростанції, готуючись відкрити вогонь, а українські посадовці, які тримали оборону на барикадах, були там разом із журналісткою?» — пригадав Шустер.

Батько журналістки подякував організаторам премії за вшанування пам’яті та окремо закликав українську владу присвоїти доньці звання Героя України.

«Парадокс полягає в тому, що вдома, в Україні, ми досі стикаємося зі стіною бюрократичного мовчання. Вперше в історії парламент двічі звертався з пропозицією присвоїти їй звання Героя України. Ці звернення вже кілька місяців „блукають“ урядовими кабінетами. Офіційний указ досі не підписано», — зазначив він у своїй заяві.

Читайте також: До Офісу президента передали підписи на присвоєння звання Героя України Вікторії Рощиній

Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

У серпні 2023 року 27-річна журналістка Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях України. У травні 2024 року було офіційно підтверджено її перебування на території РФ.

Реклама:

28 серпня 2024 року батько Вікторії звернувся до російських представників із запитом на надання інформації про його доньку. Лист-відповідь було датовано 2 жовтня. У ньому було вказано дату смерті журналістки — 19 вересня 2024 року.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Рощина була в списках на обмін, її повернення було вже погоджено.

Російська сторона довго відмовлялася віддавати тіло Рощиної.

У березні 2025 року журналісти з’ясували, що в російському полоні Рощину жорстоко катували. На її тілі були ножові поранення, а вага була меншою за 30 кг.

24 квітня стало відомо, що в Україну в лютому 2025-го повернули тіло журналістки. Його передали з позначкою «невстановлена особа чоловічої статі» і без деяких внутрішніх органів, щоб приховати сліди тортур.

Прощання з українською журналісткою в Києві відбулося 8 серпня.