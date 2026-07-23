На Харківщині троє чоловіків загинули внаслідок вибуху: в кишені кофти одного з них була граната

22 липня у місті Златопіль Лозівського району Харківської області троє чоловіків загинули внаслідок вибуху гранати, яка була в кишені кофти одного з них.

Про це повідомили в Поліції Харківської області.

Попередньо правоохоронці встановили, що компанія чоловіків випивала алкогольні напої біля автомобіля. За словами свідків події, один з чоловіків передав іншому свою кофту, який під час огляду кишені виявив гранату.

Реклама

Через необережне поводження з боєприпасом було висмикнуто запобіжну чеку, після чого пролунав вибух. Внаслідок цього через отримані травми загинули двоє чоловіків 2003 року народження та один 1999 року народження.

«За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою нещасний випадок», — зазначили представники поліції Харківської області.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Досудове розслідування триває.

Поліція просить громадян не зберігати зброю, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети, а у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів — негайно повідомляти про це на спецлінію 102 або 112.