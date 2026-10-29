«Дуже мотивований». 20-річний ветеран Руслан Книш, який пережив ампутацію усіх кінцівок, готується стати пілотом дрона

20-річний ветеран війни, автор книги Я, ти і війна Руслан Книш із позивним Плємяш, який пережив ампутацію усіх кінцівок, готується стати пілотом дрона.

Про це він розповів в інтервʼю американському телеканалу ABC.

Руслан Книш із позивним Плємяш народився в Донецькій області. Він мобілізувався до армії у віці 18 років. Спочатку воював у складі Сил територіальної оборони, а згодом перевівся до 1-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади.

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За два роки на фронті він пережив п’ять поранень. Перше було під Покровськом. Друге — після обстрілу з гранатомета. Третє — опіки обличчя і кисті після скидання з дрона поблизу Нью-Йорка. Четверте — наступив на міну. П’яте отримав 27 жовтня 2024 року на Харківщині, коли FPV-дрон влучив у ногу під час засідки. Після цього пережив ампутації всіх кінцівок.

Тепер ветеран навчається керувати дроном за допомогою підборіддя в Kill House academy від Трійки.

Його інструктор Даффі говорить, що він уже готовий пілот UGV.

«Він (Руслан — nv.ua) практикується керувати дроном. Ми тут, в UGV школі, створили спеціальний контролер для нього для керування. Він вже може здіснювати деякі логістичні місії. Ми нікого не кидаємо. Він дуже мотивований. Найсильніша людина з усіх, кого я знаю», — розповів Даффі.

Сам Руслан зізнався, що навчання для нього як частина реабілітації від ПТРС. 20-річного ветерана надихають його близькі, побратими, що загинули, і ті, що досі ризикують своїм життям.

Нагадаємо, у серпні Руслан Книш презентував свою книгу Я, ти і війна. У ній він ділиться своїм досвідом фронтової буденності.