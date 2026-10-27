Вбивство з особливою жорстокістю. На Хмельниччині засудили чоловіка, який скинув собаку з сьомого поверху

На Хмельниччині засудили чоловіка, який скинув собаку з сьомого поверху (Фото: advocate-neroda.com.ua)

У Нетішині на Хмельниччині суд визнав винним чоловіка у вбивстві собаки. Засуджений викинув той-терʼєра з сьомого поверху багатоповерхівки.

Про це повідомили у зоозахисній організації UAnimals.

Інцидент трапився у січні 2027 року. Як стверджують очевидці, після падіння собака ще подавав ознаки життя. Чоловік тим часом спустився на вулицю та погрожував задушити тварину, але його зупинили. Згодом тварина померла від отриманих травм.

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Зоозахисники звернулися до правоохоронців із заявами та вимагали притягнути винного до відповідальності.

У травні суд першої інстанції призначив чоловікові п'ять років ув'язнення, але не визнав, що це було вчинення злочину з особливою жорстокістю.

Прокурор та адвокат обвинуваченого подали апеляційні скарги. В апеляції вбивство все-таки визнали як вчинение з особливою жорстокістю. Покарання залишили без змін — 5 років позбавлення волі.

«Це не поверне тварині втраченого життя й не перекреслить пережитих страждань. Проте будь-який убивця має бути покараний, і нехай ця історія слугує уроком для всіх, хто кривдить тварин», — зазначили в UAnimals.

Нагадаємо, померла собака Жуля, яка вісім років жила на заправці на Київщині.