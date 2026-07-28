Внаслідок важкого поранення помер захисник і музикант оркестру ДСНС України В’ячеслав Буртняк

У віці 46 років помер музикант оркестру ДСНС України та військовий В'ячеслав Буртняк. У чоловіка залишилися доньки, дружина та брат.

Про це повідомили в Стрийському батальйоні ТрО ЗСУ та в оркестрі ДСНС України.

Зазначається, що В’ячеслав Буртняк був талановитим музикантом, проте 25 березня 2024 року долучився до лав захисників та понад два роки боронив Україну від окупантів у складі Стрийського батальйону ТрО ЗСУ.

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Фото: Facebook Оркестр ДСНС України

«В'ячеслав був талановитим музикантом, щирою та доброю людиною.Він став на захист України й до кінця залишався вірним своєму обов’язку. Його мужність, відданість і добрі спогади про нього назавжди залишаться з нами», — зазначили представники оркестру ДСНС України.

Фото: Facebook Оркестр ДСНС України

У війську в В’ячеслава був позивний Музикант. 10 липня 2026 року внаслідок наїзду на міну в Сумській області чоловік отримав важке поранення. Понад тиждень медики боролися за його життя, проте 19 липня 2026 року серце захисника зупинилося.

За словами представників Стрийського батальйону ТрО ЗСУ, у чоловіка залишилися дружина Валентина, доньки Юлія та Анна, брат Володимир.