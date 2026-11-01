«Налякані й виснажені». В UAnimals розповіли про тварин, евакуйованих з Олешків

1 листопада, 17:21
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В UAnimals розповіли про тварин, евакуйованих з Олешків (Фото: instagram.com/uanimals.official)

В UAnimals розповіли про тварин, евакуйованих з Олешків (Фото: instagram.com/uanimals.official)

У зоозахисній організації UAnimals поділилася подробицями про стан тварин, евакуйованих із тимчасово окупованих Олешків Херсонської області.

30 жовтня розпочалася основна фаза гуманітарної місії у тимчасово окупованих Олешках, а 31 жовтня завершилася гуманітарна операція з евакуації людей. Організація UAnimals подбає про тварин, евакуйованих з Олешок. На своїй сторінці в Instagram представники організації оприлюднили фотографії тварин. Наразі тварини перебувають у ветеринарних клініках, а попереду — лікування й відновлення.

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«Вони їхали автобусами разом зі своїми опікунами, та зараз і людям, і тваринам потрібна допомога лікарів. Ми візьмемо котів і собак під свою опіку. Їх реєструють і починають оглядати. Які ж вони налякані та змучені. Віримо й вболіваємо за їхнє відновлення. А поки тварини лишаються у ветклініках. Згодом, коли всі відновляться, тварини повернуться до своїх людей. Щиро дякуємо кожному і кожній, хто пише про готовність прихистити тварину з Олешків! Дякуємо кожній і кожному, хто попри все не кидає своїх тварин і забирає з собою! А ще — тим, хто підтримує людей з тваринами, надає їм житло, допомагає адаптуватися на новому місці», — йдеться у повідомленні зоозахисників.

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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   UAnimals Олешки

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