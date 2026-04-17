Могильні хрести для Алеї Пам’яті в Ірпені закупили за завищеною ціною (Фото: Прокуратура України)

У Київській області розслідується схема розтрати бюджетних коштів, виділених на будівництво меморіалу Алея Пам’яті Захисників України в Ірпені. Виявилося, що троє осіб продали місцевому бюджету за завищеною ціною могильні хрести.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, службові особи Ірпінської міської ради у змові з представниками приватного товариства організували закупівлю із заздалегідь визначеним переможцем.

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«Умови тендеру сформували з порушенням вимог Закону України Про публічні закупівлі, що фактично виключило конкуренцію. Єдиним учасником і переможцем торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю, яке поставило для меморіалу 75 надгробних пам’ятників», — зазначили в Офісі Генпрокурора.

Фото: Прокуратура України

Правоохоронці виявили, що могильні хрести для Алеї Пам’яті Захисників України в Ірпені імпортували з Китаю за приблизно 12 тисяч гривень за штуку. При цьому місцевому бюджету вироби продали майже за 80 тисяч гривень за одиницю.

«У результаті за постачання пам’ятників сплатили майже шість мільйонів гривень, із яких понад 2,8 мільйони гривень становить переплата», — додали в Офісі Генпрокурора.

Фото: Прокуратура України

Трьом особам: представнику товариства, уповноваженій особі з публічних закупівель, а також колишній заступниці Ірпінського міського голови повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України — розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Фото: Прокуратура України

У Офісі Генерального прокурора нагадали, що схожі порушення раніше фіксували й в інших регіонах України. У полтаві, наприклад, правоохоронці розслідують справу щодо заволодіння бюджетними коштами під час облаштування сектора для почесних поховань захисників України на Затуринському кладовищі. За даними слідства, загальна сума збитків у цьому провадженні перевищує вісім мільйоні гривень.