У Рокитному на Рівненщині, де виросла Софія Денисюк, і досі молодіжний рух на стадії розвитку. Про громадську діяльність вона дізналася лише в студентські роки, тому хоче, щоб підлітки з малих громад мали такий доступ швидше. Сьогодні вона координує урбанрух «У міста є Я»: майже 2000 підлітків із 29 міст і 27 громад самі розробляють і втілюють проєкти для своїх громад.

Софія Денисюк, голова ГО «Сьогодні про Майбутнє» та координаторка урбанруху «У міста є Я», працює з підлітками, які хочуть змінювати свої міста. «Я сама родом з Рокитного, це маленьке містечко на Рівненщині. Глобально з громадським рухом, з молодіжною роботою я змогла познайомитися тільки вже будучи студенткою в Києві. І фактично все, чим ми займалися, — це школа».

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Софія Денисюк голова ГО «Сьогодні про Майбутнє» та координаторка урбанруху «У міста є Я»

Вже з другого курсу університету Софія очолила факультетський студентський парламент. Тоді ж вона долучилася до різноманітних ініціатив, а згодом і працювала у громадському секторі. Досвід у різних проєктах зрештою привів її до рішення створити власну ГО разом із колегами. Наприкінці 2023 року вони заснували «Сьогодні про Майбутнє». Ще одним напрямом її роботи став урбанрух «У міста є Я», ініціаторкою якого є Ірина Озимок.

Що робить Урбанрух

Мета Урбанруху — дати підліткам віком 13−17 років можливість досліджувати свої міста, села та селища, впливати на їхній розвиток. Команда об'єднує фахівців з архітектури, урбаністики й освіти та працює з молоддю в різних громадах України.

Учасники знайомляться з урбаністикою, досліджують локальний простір через теми екології, економіки, доступності та історичної спадщини. Навчання в осередку триває близько шести місяців. За цей час підлітки розробляють власну ініціативу, яка може покращити їхню громаду, і працюють над її реалізацією. За словами Софії, уже створено 99 осередків.

«Для мене це було дуже близько в контексті свого місця, міста, громади. Якби я мала ті знання, які ми зараз з Урбанрухом даємо підліткам раніше, то, можливо, я була б тією людиною, яка ініціювала б у своїй громаді розвиток молодіжної спільноти».

Софія говорить, що підлітки не лише навчаються, а й самі придумують проєкти, шукають партнерів і працюють над їхнім втіленням.

«У міста є Я» в цифрах

6 хвиль програми

99 осередки, один із них у Празі

29 міст і 27 громад

Близько 2000 учасників і 90 менторів

78 ГО-партнерів

3 навчальні програми та курс проєктного менеджменту

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Один із таких проєктів — фестиваль «Букса» в Лиманівці на Харківщині. Це селище, де в багатьох родинах хтось працював або працює на залізниці. Готуючись до події, підлітки збирали старі фотографії, спілкувалися з місцевими, віднайшли унікальні картини репресованого художника І. О. Гриценка, працювали над фільмом і залучали партнерів до фінансування. Вони хотіли розповісти про своє селище та зробити фестиваль щорічним.

«Учасники дуже багато залучили коштів партнерів самостійно. Планували провести фестиваль наживо. Але через обстріли неодноразово переносили дату заходу. Це дуже вплинуло на стан підлітків, тому що вони не можуть втілити свою ідею, про яку мріють», — розповідає Софія. Зрештою, фестиваль провели у змішаному форматі: заходи проводили в укритті, а всі глядачі приєднувалися до трансляції онлайн.

Ще один приклад — осередок у Сумах. «Я дуже часто думаю про виклики і про те, як люди з ними справляються. Для нас був дуже показовим досвід осередку в Сумах. У місце, де займалися підлітки, влучив снаряд. Іронічно, бо у момент, коли це сталося, вони мали заняття за розкладом, але так склалося, що самостійно його перенесли».

Фото: надане Софією Денисюк, з особистого архіву

Софія також згадує львівський осередок, до якого долучилася незряча дівчина. Менторка та інші підлітки підтримували її. «Вона з нами ділилася, що це чи не перша спільнота, яка її прийняла. В якій вона відчула себе не особливою, умовно, не унікальною, а просто людиною. І це теж про причину, чому ми це робимо».

«Краще податися і жалкувати, ніж жалітися, що не подалася»

Софія навчається на магістерській програмі з управління неприбутковими організаціями в Українському католицькому університеті. Це її четверта освіта. Вона говорить, що практичного досвіду в громадському секторі багато, але робота з великими проєктами потребує постійного навчання.

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У 2025 році Софія стала номінанткою національної відзнаки «ВплиWOWці». Подалася, щоб розповісти про свою діяльність і познайомитися з людьми, з якими можна співпрацювати. «Я завжди дуже відкрита до будь-яких нових конкурсів, пропозицій. Подалася, бо розуміла, що це нова можливість. Це особливість, яка була зі мною ще коли приїхала в Київ: завжди кажи всьому „так“. І я зрозуміла, що краще податися і жалкувати, ніж жалітися, що не подалася», — ділиться Софія.

Фото: надане Софією Денисюк, з особистого архіву

Після відзнаки одна з учасниць спільноти зареєструвалася менторкою Урбанруху. Софія також почала впізнавати людей, які долучаються до конкурсів і проєктів її організації. «Дуже часто, коли працюєш у секторі, ти з різними викликами стикаєшся і часто віддаєш більше, ніж отримуєш. Такі речі справді підсилюють твій дух. Мені було приємно познайомитися з новими людьми, і ми досі фоловеримо одне одного. Я знаю, що можу на них розраховувати, як і вони на мене».

Плани: достукатися до кожної громади

Серед планів Софії — розвивати освітню та просвітницьку діяльність у всіх населених пунктах України. Вона прагне, щоб підлітки з маленьких громад мали доступ до можливостей, яких сама не мала в дитинстві: «Я дуже хочу, щоб організація достукулася до кожної, навіть малесенької громади. Я хотіла б, щоб колись, підлітки поверталися до того досвіду, який мали в дитинстві, і він робив їх значно сильнішими, ніж колись була я».

Софія говорить, що під час поїздок до осередків бачить села, зруйновані будинки, людей, які виїхали. Водночас підлітки розповідають, як хочуть змінити свої міста. «Здається, що в момент знесилення дуже абсурдно планувати життя далі, робити якісь проєкти, втілювати зміни в громадах, планувати навчання. Але з іншого боку, це опори, за які ми тримаємося. Коли бачиш цих людей, спілкуєшся з ними, то краще розумієш, наскільки це важливо. Дуже гарно відчувати себе потрібною. Я зараз так почуваюся і дуже хочу й надалі бачити сенс у всьому, що роблю».