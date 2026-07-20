«Надскладне втручання». У Львові жінці видалити ракову пухлину печінки, яка проросла у вени
Жінці зупиняли кровообіг, щоб видала пухлину (Фото: Facebook Перше медичне об'єднання Львова)
Львівські та київські медики провели складну операцію та видалили 63-річній Лілії ракову пухлину печінки, яка проросла у вени. Для цього лікарям довелося зупиняти кровообіг жінки.
Унікальне втручання провели медики Лікарні Святого Пантелеймона та Київської міської клінічної лікарні № 1, повідомили представники Першого медоб'єднання Львова.
«Це надскладне втручання із застосуванням трансплантаційних методик. Таких в Україні на рік виконують не більше десяти», — зазначили представники медоб'єднання.
Львів'янка Лілія звернулася до медиків зі скаргами на біль у шлунку. УЗД-дослідження показало підозріле новоутворення, а комп’ютерна томографія показала холангіокарциному — ракову пухлину жовчних проток розміром близько восьми сантиметрів.
За словами лікарів, у жінки був важкий випадок перебігу хвороби, адже пухлина проросла у три печінкові вени та поширилося на нижню порожнисту вену. Через це виконати стандартне видалення новоутворення було неможливо.
Для виконання важкого втручання львівські лікарі запросили колег з Києва, які мають необхідний досвід у роботі з подібними випадками. «Це було втручання з надзвичайно високими ризиками. Спочатку ми повністю відключили печінку від кровообігу та охолодили орган, фактично застосувавши трансплантаційні методики під час резекції. Після цього видалили пухлину й реконструювали всі уражені вени. Операція тривала майже 13 годин і завершилася успішно», — розповів хірург Київської міської клінічної лікарні № 1 Євгеній Трегуб.
За словами медиків, таке втручання було для пацієнтки єдиним варіантом, адже альтернативних методів лікування цього діагнозу не існує.
«Я щаслива, що мене врятували! Коли дізналася про діагноз, спершу навіть не хотіла боротися, бо розуміла, наскільки складний мій випадок і що мало хто наважиться мене оперувати. Боялася, що, якщо щось піде не так, стану тягарем для рідних. На щастя, сьогодні все добре», — зазначила Лілія.