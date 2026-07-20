«Надскладне втручання». У Львові жінці видалити ракову пухлину печінки, яка проросла у вени

Львівські та київські медики провели складну операцію та видалили 63-річній Лілії ракову пухлину печінки, яка проросла у вени. Для цього лікарям довелося зупиняти кровообіг жінки.

Унікальне втручання провели медики Лікарні Святого Пантелеймона та Київської міської клінічної лікарні № 1, повідомили представники Першого медоб'єднання Львова.

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«Це надскладне втручання із застосуванням трансплантаційних методик. Таких в Україні на рік виконують не більше десяти», — зазначили представники медоб'єднання.

Львів'янка Лілія звернулася до медиків зі скаргами на біль у шлунку. УЗД-дослідження показало підозріле новоутворення, а комп’ютерна томографія показала холангіокарциному — ракову пухлину жовчних проток розміром близько восьми сантиметрів.

За словами лікарів, у жінки був важкий випадок перебігу хвороби, адже пухлина проросла у три печінкові вени та поширилося на нижню порожнисту вену. Через це виконати стандартне видалення новоутворення було неможливо.

Фото: Facebook Перше медичне об'єднання Львова

Для виконання важкого втручання львівські лікарі запросили колег з Києва, які мають необхідний досвід у роботі з подібними випадками. «Це було втручання з надзвичайно високими ризиками. Спочатку ми повністю відключили печінку від кровообігу та охолодили орган, фактично застосувавши трансплантаційні методики під час резекції. Після цього видалили пухлину й реконструювали всі уражені вени. Операція тривала майже 13 годин і завершилася успішно», — розповів хірург Київської міської клінічної лікарні № 1 Євгеній Трегуб.

За словами медиків, таке втручання було для пацієнтки єдиним варіантом, адже альтернативних методів лікування цього діагнозу не існує.

Фото: Facebook Перше медичне об'єднання Львова

«Я щаслива, що мене врятували! Коли дізналася про діагноз, спершу навіть не хотіла боротися, бо розуміла, наскільки складний мій випадок і що мало хто наважиться мене оперувати. Боялася, що, якщо щось піде не так, стану тягарем для рідних. На щастя, сьогодні все добре», — зазначила Лілія.