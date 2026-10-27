Випускник київського ліцею власним коштом облаштував укриття в навчальному закладі — фото

IT-фахівець з Києва пожертвував близько 150 тисяч гривень на облаштування укриття у фізико-математичному ліцеї КНУ імені Тараса Шевченка, з якого він випустився у 2012 році.

Про це повідомили у пресслужбі навчального закладу.

У вересні до Дмитра Чеверди звернулася директорка ліцею, яка раніше була його викладачкою, із проханням допомогти з облаштуванням укриття. Він погодився й виділив на це близько 150 тисяч гривень. За ці кошти вдалося повністю укомплектувати одне зі сховищ закладу.

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«Ліцей дуже вплинув на моє формування і дав можливість почати розвиватися в IT. У вересні до мене звернулася директорка ліцею, яка колись мене теж навчала, з питанням, що вони зараз збирають кошти на облаштування укриття, зокрема двоповерховими ліжками», — розповів Дмитро спільності програмістів DOU.

Облаштування укриттів важливе, зазначили в ліцеї, оскільки заклад має гуртожиток, де учні проживають протягом навчального року. Для укриттів також закуповують двоярусні ліжка за підтримки інших благодійників.

«Ліцей не стоїть на місці, а чітко рухається вперед, незважаючи на виклики сьогодення, бо ми відчуваємо підтримку наших учнів, батьків, випускників, спонсорів. Ми відчуваємо підтримку кожного члена великої ліцейної родини», — зазначили в публікації навчального закладу.