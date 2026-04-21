Українець, який воював за РФ, потрапив у полон ЗСУ та отримав 15 років за держзраду

Громадянин України перейшов на бік РФ та отримав вирок 15 років ув’язнення (Фото: Прокуратура України)

Громадянина України засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду . Слідство з’ясувало, що чоловік воював на боці окупантів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними правоохоронців, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області чоловік перейшов на бік військових РФ, а у червні 2023 року громадянин України підписав контракт та долучився до лав окупантів.

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«У подальшому ніс службу у складі підрозділів зс рф: охороняв військові об'єкти, забезпечував роботу блокпостів, укріплював позиції та фактично брав участь в окупації українських територій», — зазначили в Офісі Генпрокурора.

Пізніше чоловіка перевели в інший підрозділ і він ніс службу безпосередньо біля лінії фронту. За виконання завдань обвинувачений отримував кошти від країни-агресорки.

Проте у лютому 2025 року під час бойового зіткнення захисники Збройних сил України взяли у полон чоловіка. У січні 2026 року засудженому повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), а у лютому обвинувальний акт скерували до суду.

«Суд погодився з позицією прокурора та визнав обвинуваченого винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому призначено покарання — 15 років позбавлення волі», — додали в Офісі Генерального прокурора.