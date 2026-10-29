Після удару РФ по притулку для тварин у Чернігові містяни забрали на перетримку понад 100 котів та собак

У середу, 28 жовтня, Росія завдала удару безпілотником по ветеринарно-стерилізаційному центру Крок до тварин у Чернігові. Після заклику притулку взяти тварин на перетримку жителі міста розібрали по домівках понад 100 котів і собак.

Внаслідок удару РФ по комунальному підприємству ветеринарно-стерилізаційний центр Крок до тварин у ньому загинула одна собака і ще троє котів і одна собака були поранені. Також травми отримали троє працівниць притулку. У Кроку до тварин звернулись до чернігівців із проханням на час ремонту взяти тварин на перетримку — до кінця дня містяни розібрали по домівках 101 собаку і кота, а також допомогли із прибиранням території.

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«Сьогодні після прильоту на територію ВСЦ, на перетримку забрали 101 тварину. Ми віримо, що люди дослухались до наших порад, але всі були на стресі і на емоціях, тому ще раз звернення до тих, хто взяв тварин: Не забувайте, що Ви взяли безпритульних тварин, які перебувають у стресі! Можуть виникнути проблеми зі вигулом, стулом, поведінкою. Годувати — лише сухим кормом! Утримайтесь від смаколиків, особливо зі столу», — написали у працівники Кроку до тварин.

У центрі залишилися лише важкохворі та старенькі тварини.

«Територію від скла та уламків прибрали, вибиті вікна зашили фанерою, ремонтувати пошкоджені будиночки для котиків, операційну та адміністративні приміщення будемо по можливості. Дякуємо всім небайдужим людям, які приїхали та забрали частину собак та котів. Важкохворі та старенькі тварини, залишилися в центрі. Якщо Ви готові розглядати таких домашніх улюбленців, ми чекаємо вас через декілька днів. За котиками люди стояли в чергу", — повідомили у притулку.

За даними Національної поліції у Чернігівській області російські загарбники атакували Чернігів малогабаритною ракетою Бандероль. Приліт стався на території притулку Крок для тварин. Пошкоджені будівлі притулку, вольєри. На території вигульнику утворилася велика вирва. У притулку збирають допомогу на відновлення приміщень та обладнання.