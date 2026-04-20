11-та дитина в родині. В Житомирській області жінка народила сина вагою майже шість кілограмів
У родині українців із Житомирщини народилася 11 дитина (Фото: Суспільне Житомир/Василь Чепік)
15 квітня в одній із лікарень Житомирської області Тетяна Шапорда народила сина вагою п’ять кілограмів 710 грамів і зростом 65 сантиметрів.
Про це пише Суспільне Житомир.
Тетяна та Яків Шапорди мешкають у селі Копище Олевської громади Житомирської області. Подружжя виховувало десятьох дітей, проте 15 квітня жінка народила 11-ту дитину — хлопчика.
«Пологи були спокійними, як і зазвичай. Усе нормально. Із моїх дітей найбільшим був хлопчик, який народився вагою чотири кілограми 500 грамів. Я думала, що більших не буде. Відтепер у нас — семеро хлопчиків та четверо дівчаток. Найстаршому — 15 років. Семеро ходять до школи, двоє — у садочок, одна дитина — ще вдома», — розповіла породілля.
За словами Якова, дітей вони з дружиною називають на честь своїх родичів. Зокрема старшого сина назвали на честь дідуся Якова, ще двох синів — на честь дідів Петра і Юрія. Інших дітей звати Ярослав, Тетяна, Василь, Ірина, Юлія, Вікторія, Олександр. У родині лише одна дитина народилася з вагою три кілограми 800 грамів, усі інші мали вагу при народженні понад чотири кілограми. Про ім'я новонародженого сина батьки вирішили думати після виписки додому.
«Я багатьом казав, що до сьомої дитини у нас була сім'я замала. А зараз я відчув, що сім'я стала велика. Проблем із вихованням немає. Я думаю, що в більших сім'ях легше виховувати, бо головне старших направити. А там вони вже вчаться один в одного», — сказав батько багатодітної родини Яків Шапорда.
За словами завідувачки пологового відділення Олевської центральної лікарні Марії Нечипорук, зазвичай, коли дитина має велику вагу, медики проводять кесарів розтин, проте у випадку Тетяни пологи були природніми.
«Близько шостої ранку вона [Тетяна — ред.] відчула перейми, сказала чоловікові, і він власним автомобілем привіз її у відділення. Поступила жінка о 08:30, а об 11:53 народила сина. Про те, що буде великий плід, ми знали за результатами УЗД на 30 тижні вагітності та за зовнішнім обстеженням. Перед початком пологів ми з майбутньою породіллею погодили, що народжуватимемо природним шляхом. Усі її діти народжувалися в пологовому відділенні Олевської лікарні», — сказала Марія Нечипорук.
У 2025 році Тетяну Шапорду нагородили нагрудним знаком Мати-героїня як жінку, яка народила та виховала п’ятьох або більше дітей до восьмирічного віку.