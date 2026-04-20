11-та дитина в родині. В Житомирській області жінка народила сина вагою майже шість кілограмів

Про це пише Суспільне Житомир.

Тетяна та Яків Шапорди мешкають у селі Копище Олевської громади Житомирської області. Подружжя виховувало десятьох дітей, проте 15 квітня жінка народила 11-ту дитину — хлопчика.

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«Пологи були спокійними, як і зазвичай. Усе нормально. Із моїх дітей найбільшим був хлопчик, який народився вагою чотири кілограми 500 грамів. Я думала, що більших не буде. Відтепер у нас — семеро хлопчиків та четверо дівчаток. Найстаршому — 15 років. Семеро ходять до школи, двоє — у садочок, одна дитина — ще вдома», — розповіла породілля.

Фото: Суспільне Житомир/Василь Чепік

За словами Якова, дітей вони з дружиною називають на честь своїх родичів. Зокрема старшого сина назвали на честь дідуся Якова, ще двох синів — на честь дідів Петра і Юрія. Інших дітей звати Ярослав, Тетяна, Василь, Ірина, Юлія, Вікторія, Олександр. У родині лише одна дитина народилася з вагою три кілограми 800 грамів, усі інші мали вагу при народженні понад чотири кілограми. Про ім'я новонародженого сина батьки вирішили думати після виписки додому.

Фото: Суспільне Житомир/Надала Тетяна Шапорда

Фото: Суспільне Житомир/Надала Тетяна Шапорда

«Я багатьом казав, що до сьомої дитини у нас була сім'я замала. А зараз я відчув, що сім'я стала велика. Проблем із вихованням немає. Я думаю, що в більших сім'ях легше виховувати, бо головне старших направити. А там вони вже вчаться один в одного», — сказав батько багатодітної родини Яків Шапорда.

Фото: Суспільне Житомир/Надала Тетяна Шапорда

За словами завідувачки пологового відділення Олевської центральної лікарні Марії Нечипорук, зазвичай, коли дитина має велику вагу, медики проводять кесарів розтин, проте у випадку Тетяни пологи були природніми.

«Близько шостої ранку вона [Тетяна — ред.] відчула перейми, сказала чоловікові, і він власним автомобілем привіз її у відділення. Поступила жінка о 08:30, а об 11:53 народила сина. Про те, що буде великий плід, ми знали за результатами УЗД на 30 тижні вагітності та за зовнішнім обстеженням. Перед початком пологів ми з майбутньою породіллею погодили, що народжуватимемо природним шляхом. Усі її діти народжувалися в пологовому відділенні Олевської лікарні», — сказала Марія Нечипорук.

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У 2025 році Тетяну Шапорду нагородили нагрудним знаком Мати-героїня як жінку, яка народила та виховала п’ятьох або більше дітей до восьмирічного віку.