Уже перебуває з родиною в Криму. В РФ звільнили важкохворого кримського політвʼязня Тофіка Абдулгазієва

У Росії звільнили кримського політвʼязня Тофіка Абдулгазієва, якого засудили до 12 років за звинуваченням у причетності до забороненої в РФ організації Хізб ут-Тахрір. У чоловіка діагностували рак головного мозку.

Про це повідомив Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Чоловік відбував покарання в колонії в російському Челябінську. За словами Чубарова, Абдулгазієва звільнили деякий час тому, але про це публічно не повідомляли до того моменту, поки він не прибуде в Крим. Наразі політвʼязень вже возʼєднався з родиною.

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«Однак передумови цього звільнення сповнені тривоги за його життя. У російських місцях позбавлення волі Тофік Абдулгазієв тяжко захворів: за наявною інформацією, його стан супроводжується вкрай тяжкими недугами, зокрема онкологічними, які є абсолютно несумісними з перебуванням в умовах ув’язнення», — зазначає Рефат Чубаров.

Росіяни незаконно засудили Тофіка Абдулгазієва на 12 років позбавлення волі у справі Хізб ут-Тахрір у травні 2022 року. Він провів у вʼязниці 7 років і 7 місяців — з 27 березня 2019 року, коли його затримали окупаційні силовики.

Під час перебування у вʼязниці у нього значно погіршилося здоровʼя. Консиліум лікарів діагностував у нього злоякісну пухлину головного мозку — гліобластому. Через неї він майже повністю втратив зір, а також страждає від сильних головних болів, нападів ядухи та втрат свідомості.

Серед інших діагнозів — дисемінований туберкульоз легень з ураженням внутрішньогрудних лімфовузлів, критично високий рівень цукру в крові, двостороння пневмонія та гідроторакс, хронічна серцева недостатність і синдром дисплазії сполучної тканини.

Як повідомляє Суспільне Крим, у лютому 2026 року адвокати кримського татарина надали комісійний медичний висновок, яким було встановлено, що Тофік Абдулгазієв має захворювання, включене до Переліку недуг, що перешкоджають відбуванню покарання, зокрема онкологічне. Відповідні документи направили до суду. Але тоді його не звільнили, натомість політв'язня повторно направили на медичний огляд.

29 липня 2026 року лікарська комісія вкотре підтвердила, що Тофік Абдулгазієв страждає на захворювання, що є несумісним з його утриманням у місцях позбавлення свободи.

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«Минуло вісім місяців штучних зволікань. Правозахисники характеризують цей час як умисне створення російською владою нестерпних умов, внаслідок яких життю Абдулгазієва загрожувала пряма небезпека смерті. Ми поки не знаємо всіх наслідків, до яких призвело це восьмимісячне затягування зі звільненням, коли він міг би вчасно отримати необхідну медичну допомогу», — наголосив Чубаров і додав, що Тофіку Абдулгазієву заборонено покидати місце проживання.

Хізб ут-Тахрір — це ісламська політична партія, яку у Росії у 2003 році її визнали терористичною організацією. Після окупації Криму у 2014 році росіяни поширили дію свого законодавства на окупований Крим. У причетності до Хізб ут-Тахрір почали звинувачувати і кримчан-мусульман; їх звинувачують в тероризмі.