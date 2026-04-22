Дитина дві години була сама у ванній без нагляду (Фото: Поліція Миколаївської області)

23-річній матері з Миколаєва оголосили підозру в залишенні у небезпеці малолітнього сина. 7 квітня 2-річний хлопчик потонув у ванній.

Про це повідомили в Поліції Миколаївської області.

До правоохоронців звернулися медики, які констатували смерть 2-річної дитини. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, оперативники і криміналісти відділення поліції, оперативники управління карного розшуку та інспектори ювенальної превенції.

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Тіло дитини виявили на підлозі в одній з кімнат квартири. Під час огляду тіла дитини експерти не виявили слідів насильницької смерті. За словами правоохоронців, мати посадила 2-річного сина у ванну з відкритою подачею води та перекритим стоком, а сама пішла відпочивати в іншу кімнату. У Миколаївській обласній прокуратурі повідомили, що подія сталася близько сьомої години ранку, а коли мати відійшла в іншу кімнату, вона заснула.

Через близько дві години жінка зайшла у ванну кімнату та побачила дитину без ознак життя. За словами правоохоронців, мати намагалася надати першу допомогу дитині, проте медики констатували смерть.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стало утоплення у воді - механічна асфіксія.

Матері повідомили про підозру за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України Залишення у небезпеці малолітню дитину, що спричинило її смерть. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.